Darka Lazića optužili da je ubio oca: Pjevač prošao pakao, pa tek sad priznao bolnu istinu

Operacija želuca koju je Darko finansirao za svog oca imala je tragičan ishod, što ga i dalje emocionalno opterećuje.

Izvor: pink tv / screenshot

Popularni pjevač Darko Lazić, inače je rodom iz Srema, i potiče iz radne i skromne porodice koja se bavila poljoprivredom. Od malih nogu je pomagao ocu na njivi i iako je kasnije zakoračio u svijet estrade, nikada nije zaboravio korjene – i danas čuva porodičnu zemlju. Ipak, u njemu ostaje neizbrisiv trag krivice zbog tragičnog raspleta jedne porodične odluke.

Naime, kako je nedavno ispričao tokom gostovanja u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", Darko je bio suočen s teškim izborom kada je otišao na operaciju želuca – istu takvu intervenciju je trebalo da obavi i njegov otac.

U jednom trenutku, otac mu je rekao da, ukoliko mu ne plati operaciju, više nikada ne treba da mu kroči u kuću, a pjevač je tek sad pri put progovorio o tim teškim riječima i posledicama koje su uslijedile:

"Tata je bio harmonikaš i deda je bio, i jedan i drugi i sa mamine i sa tatine strane, tako da, što se kaže, potičem iz muzičke porodice. I sa očeve strane, cijela familija je muzikalna i svi su muzičari", kaže Darko.

Izvor: PINK tv/printscreen

"Pa ti si ubio svog oca"

Nažalost, Darkov otac više nije živ, a sve se dogodilo kada je poželio da baš kao i Darko ode na operaciju želuca kako bi regulisao svoju težinu.

"Ovo baš nisam nikad pričao ali hoću da ispričam. Ja sam do skoro imao imao tu grižu savjest, imao sam osjećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savjest, zašto sam ja to morao, da nije vidio od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu " kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka "godinu dana smo se borili sa njim da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući".

Nažalost u toj borbi nisu uspjeli.

"Došli smo na kraju do toga da je on meni rekao: "Tebi su pare najbitnije od svega, ti nećeš svom ocu da pomogneš da platiš operaciju", ja sam ustao i rekao: "Čovječe te pare koliko košta operacija ja to zaradim za jednu noć toliko mi nisu bitne te pare, meni je bitnije da ti budeš sa svojim unucima, sa unukama čovječe cio život si takav neće ti smetati ništa da živiš još 20-30 godina takav ne smiješ jer je jako rizično. Ja ću ići sa tobom lično da izvadiš nalaze pa ako doktor kaže da je potpuno sigurno da se ti operišeš, bezbjedno nikakav problem ja ću ti platiti tri operacije ako treba" kaže: "Dogovoreno". Mi smo naravno otišli te je njemu doktor rekao: "Milanče, ja ti ne bih preporučio da se operišeš, moždani udar, tvoj organizam je jako slab, tvoje srce nije toliko jako to je operacija koju potpisuješ na svoju odgovornost, moja preporuka je da ne radiš to, nije poželjno". Naravno moj otac kakav je bio, bio je jako onako svojeglav volio je po svom da radi, on je rekao: "Ma ne zna doktor ništa", naravno mi Balkanci smo nekad takvi šta znaju doktori bože moj: "Ma ja to mogu bre, hoćeš ti da platiš ili nećeš", "Čuo si šta ti je rekao, nemoj da ja platim, da te nosim ja na duši, nemoj to da mi prirediš, tako nešto do kraja života", kaže: "Je l' ti hoćeš da mi platiš to ili nećeš, ako nećeš nećemo da pričamo, nemoj da mi dolaziš više u kuću", gdje sam ja bio vezan bukvalo. Nemam gdje više, ja nemam više gdje.

Izvor: Marina Lopičić

Darko je kaže "platio operaciju i sve je ispalo kako treba".

"Naravno, navodno, tako to kaže ljekar, operacija je prošla sve savršeno i da je sve ispalo kako treba, međutim on kada se probudio iz anestezije, tu je navodno nastao problem da je on dobio gušenje, ne znam šta već i da je srce počelo… Nije izdržao taj pritisak i tu mu je valjda puklo srce. Ja sam, kažem, doskoro imao tu grižu savjest ali što kažemo on je sam to, mi nismo mogli da se izborimo s tim protiv njega on je toliko bio, sad treba da ti ne dođem više nikad u kuću… Ja sam mislio kako dani prolaze da će to sve biti mnogo lakše ali je teško, ali vjerujte mi da je svaki dan sve teži i teži", kaže Darko.

(Blic.rs/Mondo)