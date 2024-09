Na petogodišnjicu Gruove smrti, reperu uperen pištolj u lice: Drama u centru Beograda, muzičar se odmah oglasio

Popularni reper Ognjen Kostić Struka otkrio je detalje nemilog događaja.

Izvor: MONDO/Petar Stojanović, instagram/struka_bg

Poznati reper Ognjen Kostić Struka doživio je ogromnu neprijatnost u centru Beograda, nakon čega se odmah oglasio na mrežama. Sve se dešavalo na petogodišnjicu smrti njegovog kolege i prijatelja, čuvenog repera Grua.

Kako je otkrio, u njega je uperen pištolj nakon što su ga umalo pregazili na pješačkom.

Izvor: instagram/struka_bg

"Bilo je popularnijih repera, bilo je uspješnijih, ali nije bilo većeg od Grua, bar ne za mene. Isto tako nije bilo veće hip-hop pjesme od "Pravo u raj" koja i posle svih ovih godina jednako sanažno rezonira" započeo je Struka.

"Danas, na petogodišnicu njegove smrti čovjek je u centru grada uperio pištolj i uperio mi ga u lice jer sam ga opsovao, nakon što me zamalo pregazio na pješačkom prelazu. Nije me uplašio pištolj, uplašilo me što moja djeca odrastaju ovdje. Prošlo je trideset godina od albuma "Da li imaš pravo". Sve je više zlih ljudi, sve je manje dobrih ljudi, ljudi kao Gru" dodao je reper.

Izvor: MN Press

"Pesma "Pravo u raj" je tragično posrnuće ovog odavno posrnulog društva. Ipak, kada je slušam osjećam neku slatku nostalgiju jer je to saundtrek mog djetinjstva. Počivaj u miru brate, hvala na svemu. Gru tu je!"" istakao je on u okviru svoje objave.

Da podsjetimo, reper Dalibor Andonov Gru tragično je izgubio život prije pet godina tokom vožnje kajta na Zemunskom keju.