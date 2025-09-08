"Sahranili me živog i zdravog": Slavnom glumcu objavili lažnu čitulju, kolega među prvima izjavio saučešće

Glumac Deni Treho morao da reaguje na društveni mrežama, nakon što se pojavio trač da je preminuo

Izvor: YouTube/Danny Trejo

Glumac Deni Treho, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Mačete", razjasnio je glasine koje su kružile društvenim mrežama u nedelju da je preminuo.

"Hvala svima na brizi, ali ja sam živ i po", napisao je Treho na svom Instagram profilu i dodao: "Neko širi lažne vijesti".

Izvor: Instagram/officialdannytrejo

Još uvijek nije jasno odakle je tačan izvor informacija, ali situacija je eskalirala kada je glumac Džon Leguizamo greškom podijelio lažnu objavu, nenamjerno dodajući njenom kredibilitetu.

Prevara je započeta objavom u stilu komemoracije na Instagramu, koja se brzo proširila na druge platforme društvenih medija. Nakon toga, fanovi su počeli da šalju brojna saučešća na X, Instagramu i Fejsbuku, vjerujući da je vijest istinita.



Treho je brzo smirio situaciju, a fanovi su komentarisali: "Volimo te, Deni Treho!" i "Toliko sam srećan što si živ".

(Kurir, MONDO)