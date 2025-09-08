Udovica pokojnog pjevača se 11 godina nije oglasila: Evo šta se dešava sa porodicom nakon njegove smrti

Darkova ćerka podsjeća fizički na oca, kao i da je naslijedila njegovu ljubav prema pjesmi i muzikalnost, a ćerka i majka i dalje žive u Sremskoj Mitrovici, navode mediji.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Pjevač Darko Radovanović nastradao je 2011. godine u saobraćajnoj nesreći kod Ostružničkog mosta prema Surčinu kada se vraćao sa jednog nastupa, a iza sebe je ostavio suprugu i ćerku.

Darko je nastradao kada je imao 36 godina, a nakon nesreće, njegova supruga Maja nikada nije progovorila u javnosti o bolnoj temi.

Njihova ljubav počela je tako što je morao da se bori za njeno srce i to na nastupu u Sremskoj Mitrovici. Tek nakon pola godine uspio je da osvoji njeno srce.

Zbog Maje se preselio

Zbog Maje se Darko doselio u Sremsku Mitrovicu gdje ona ima svoj frizerski salon i gdje su njih dvoje osnovali svoje ljubavno gnijezdo, a pjevač je jednom prilikom za medije izjavio da je od supruge dobio podršku, pažnju i ogromnu naklonjenost.

"Samo da se ona ne ljuti. Neću da radim ništa što može da naljuti moju Maju", govorio je Radovanović svojevremeno govoreći da se jedino toga plaši.

Posle njegove smrti, ćerka i supruga su se potpuno povukle, a kako se prenosilo u medijima i dalje žive u Sremskoj Mitrovici.

"Lara podsjeća na oca"

Jednom prilikom roditelji Darak Radovanovića su govorili da Lara neodoljivo podsjeća na oca.

"Lara je naslijedila muzički talenat od oca svira klavir. Svi kažu da neodoljivo podsjeća na Darka. Snaja Maja sa druge strane ne može da preboli gubitak supruga, ima oscilacije u raspoloženju, rekla je da se nikad više neće udavati. Mnogo je propatila", pričali su.

Kum Darka Radovanović Milan Mitković prije nekoliko godina takođe je govorio o njima.

"Predivna djevojka, dijete za primjer. Život je natjerao da brže odraste, uživam u njenom odrastanju. Veoma je odgovorna, ide u dvije muzičke škole, trenira atletiku i ima sve petice. Njenog tatu niko nikada neće moći da zamijeni, ali ja se maksimalno trudim da joj očinska figura što manje fali. Marija je divna majka, koja je skroz zapostavila svoj život, čak i posao, da bi se posvetila Lari i njenom vaspitanju. Iza sebe je ostavio neutješne roditelje Stanu i Vidoja, ćerku Laru, suprugu Maju i brojne prijatelje, a njihove rane i dalje bole istom jačinom", rekao je Milan.

Darko Radovanović

Izvor: Printskrin/Youtube/CityRecordsOfficial

On je otkrio i da Darkova ćerka podseća fizički na oca, kao i da je naslijedila njegovu ljubav prema pjesmi i muzikalnost. Za razliku od oca, ona je zainteresovanija za stranu muziku.

"Naslijedila je skoro sve na Darka, ona je više od 70 posto on. Lik, obrve, usne, muzikalna je na njega. Prelijepo pjeva, poslednje dvije godine se posvetila stranoj muzici i to joj odlično ide, baš lijepo pliva u tome. Siguran sam da će i ona biti velika zvijezda", ispričao je Darkov kum.

Izvor: Kurir/ Mondo