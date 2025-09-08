Poslednji trenuci Darka Radovanovića: Kum bio na veselju kad su mu javili da je stradao, kola bila skroz smrskana

Prošlo je 14 godina otkako je stradao pjevač Darko Radovanović.

Pjevač Darko Radovanović stradao je dok je išao na nastup zajedno sa svojim menadžerom Aleksandrom Miloševićem.

Darko bi 21. septembra ove godine napunio 50 godina i tim povodom biće održan koncert u SKC Obrenovac. Tog dana okupiće se njegova porodica, prijatelji, saradnici i kolege, koje će izvoditi Radovanovićeve najveće hitove.

Njegov kum Milan Mitković proveo je poslednje sate Darkovog života s njim. U intervjuu za Kurir je pričao o predstojećem koncertu u njegovu čast, Darkovoj porodici, a prisetio se i tog kobnog 11. juna 2011. godine.

"Na dan Darkovog rođenja organizovaćemo koncert "Sjećanje na Darka Radovanovića", na kojem će se pojaviti mnoge njegove kolege koje će izvesti njegove numere. Biće prikazan i kratkometražni film, a čuće se i numera koja nikad nije ugledala svjetlost dana. U pitanju je humanitarni koncert, a sav prihov namijenjen je djeci bez roditelja. Zahvaljujem se gradu i novom predsjedniku Obrenovca, koji je platio salu u kojoj će biti koncert. Zahvalan sam i svim ljudima koji će biti uz mene. Inače, mnogi pjevači su podržali našu ideju, ali s obzirom na to da je u pitanju nedelja, neki zbog svojih poslovnih obaveza neće moći da učestvuju na koncertu. Da je u pitanju drugi dan, sigurno bi došli".

Mitković se prisjetio kobnog 11. juna.

"Što se tiče 11. juna 2011. godine, kad se vratim unazad, krenem od noći prije, kad je gostovao u "Plitvicama" u Inđiji. Bilo je toliko naroda da nismo znali kako ćemo izaći iz kola i otići do bine. Pitali smo se: "Šta je ovo i o čemu se radi?!" Odradio je taj nastup, to je bila takva energija da nemam riječi. Pjevao je pjesme s posvetom, meni, prijateljima... Bilo je savršeno! Stigli smo u šest ujutru kod mene kući, a on je već u osam trebalo da ide da gostuje u jutarnjem programu. Jedva je ustao. Kad je otišao do kupatila, zove me i kaže: "Čovječe, razbio sam luster!" Znate da je imao malo kosu nagore i kako je uzeo da namjesti frizuru, on je udario u luster i tako je pukao".

"Tih dana pred smrt non-stop je govorio: "Ja sam umoran, ja sam umoran, jedva čekam odmor." Jedva je čekao taj odmor koji je trebalo da se desi posle Larinog rođendana. I on jeste bio umoran, ali to njegovo pričanje o tome prevazilazilo sve. Mislim, ja sam neko ko je bio stalno s njim i znao sam kako mu je. On je samo htio da ode na odmor pa da posle toga ide na ljetnju turneju. On je tada bio mnogo popularan, to je bio najveću uspon njegove karijere.

Kum je opisao i trenutak kad je saznao da je nastradao, kao i da je pored njega, na jednom veselju, bila Darkova žena.

"Maja i ja smo uveliko bili na svadbi kod naše radnice, rekla mi je: "Ej, čovječe, nikad ti nisam ispričala kako smo se Darko i ja upoznali." Mi smo sjedjeli u tom lokalu gdje su se oni upoznali. Pokazala mi je binu gdje je on stajao, gdje je ona sjedjela, i posle 45 minuta zvoni mi telefon, ja vidim na ekranu piše "Ivan novinar". Javljam se, a ono zbog veselja na kom smo trešti muzika. Kaže mi: "Dobro je, sve je u redu!" Ja mu kažem da ga ne čujem šta priča zbog muzike, a on meni odgovara: "Ma sve je u redu, opet lažu." Ja pitam šta pišu, on mi kaže da je izašao tekst da je Darko poginuo. Kažem, bože svašta, ljudi nisu normalni. Spuštam slušalicu, zove me drugarica i kaže: "Jao, znači nisi ti bio u autu, kažu da su trojica bila u autu u kom je Darko poginuo." Ja opet kažem: "Ma daj, bre, sad me zvao i novinar, to su gluposti!" Kako sam prekinuo, opet me zove Ivan novinar i kaže: "Darko je poginuo, primi moje saučešće, sad su potvrdili!" Gledam u Maju i ne znam šta ću da joj kažem. Žena mi priča o upoznavanju s Darkom, sjedimo na mjestu gdje su se upoznali i ja sad njoj na tom mjestu treba da saopštim da joj je suprug poginuo. Gledam u nju i njoj zvoni telefon. Ona u mene, ja u nju i ja ne znam šta ću i razbijem svoj telefon. Krenemo prema kući, pokupimo njenog brata i sestru i krenemo u Klinički centar. Tamo saznajemo šta se desilo. Sjutradan, 12. juna jutro, djetetu treći rođendan, a mi ne znamo ni gdje smo ni šta smo. Gledaš i razmišljaš - cio život ćemo 11. juna ići na pomen, a 12. juna ćemo slaviti njen rođendan.

