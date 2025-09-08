Mia progovorila o prevarama na estradi: Hteli da joj prodaju tuđu pesmu, spomenula dug od čak 60.000 evra

Pevačica Mia Borisavljević doživela je neprijatno iskustvo kada joj je ponuđena pesma koja je, kako se ispostavilo, već bila prodata drugom pevaču.

Mia Borisavljević je dugi niz godina na estradi, a nedavno je govorila o neprijatnom iskustvu, ali i početku karijere. Iza sebe ima mnoštvo hitova, "Pričaju po gradu", "ŽenskAroš", "Ja bih se s tobom topila", ali nije uvek sve išlo kako je i planirano.

Mia je za svoj prvi album morala da pozajmi 60.000 evra.

"Ja sam verovala da ću uspeti. Nisam ni prva, ni poslednja koja je pozajmila novac, kako bih uložila u posao", rekla je i otkrila da li joj je bilo teško da vrati novac.

"Upravo zbog toga kada radite naporno, onda imate motivaciju da uspete. Nije bilo lako, ali mi je drago jer sam marljivo radila i trudila se kako bih uspela."

Mia je otkrila da su joj nudili da kupi pesmu koja je već bila prodata drugom izvođaču.

"Ne dopada mi se ono što čujem. Jedna pesma koju su mi nudili da kupim, već je bila kupljena. Nudili su mi da kupim nešto, što je već nečije. Rekla sam Bojanu (mužu) da siđe u studio i napravi mi on neku pesmu. Ja sam to saznala dvanaest sati od toga kad mi je pesma ponuđena. Ne želim da snimam na silu, već da otpevam nešto za šta smatram da je kvalitetno," izjavila je za Premijeru Vikend Specijal.

