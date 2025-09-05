"Te dvije godine života bile su mi najbolje": Dača Duck na ivici suza o Kseniji, roditelji brane da se snimi film

Dača Duck se prisjetio saradnje sa Ksenijom Pajčin tokom devedesetih na Youth festu.

Izvor: MONDO

Čuveni denser Dača Duck pojavio se na prvoj večeri Youth festa i evocirao uspomene na period kada je zajedno sa ostatkom ekipe devedesetih harao muzičkom scenom.

"Devesete nisu bile baš neko vrijeme, ali nekako smo svi radili sa ljubavlju, to se nekako osjeća i čuje u pjesmama. Doživjeli smo da se naše pjesme posle toliko godina rađaju", ispričao je Dača i dodao:

"Ksenija je obilježila grupu Duck, ne znam da li bi grupa bila ovakva kakva jeste da Ksenija nije počela sa mnom. Zajedno smo prolazili kroz neke stvari i imali smo odličnu saradnju. Radili smo dvije godine i one su ostale kao da smo radili 20 godina".

Poslušajte i šta je rekao o tome zašto je stopirano snimanje filma o Ksenijinom životu:

Pogledajte 03:06 Dača Duck na ivici suza o Kseniji Pajčin Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Prisjetimo se Ksenije: