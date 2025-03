Ksenija Pajčin najveći hit posvetila fudbaleru: Ludo voljela 8 godina starijeg, a viđali se tajno

Ksenija Pajčin i slavni fudbaler svojevremeno su dodatno podgrijali priče jer se on čak i pojavio u njenom spotu.

Karijeru tragično nastradale pjevačice Ksenije Pajčin obeležili su mnogobrojni hitovi, a mnogi nisu znali da je jedan od najvećih posvetila upravo svom bivšem partneru u kog je bila ludo zaljubljena.

Riječ je o pesmi "Sviđa mi se on", a pjevačica je toliko izgubila glavu za osam godina starijim fudbalerom da je kadrove njegovih pobeda stavila i u taj spot.

Ksenija nije krila svoja osjećanja, a te davne 1997. godine svima je postalo jasno koliko joj se dopada Predrag Mijatović.

"Sviđa mi se on, tu više nema priče, više ništa nije kao prije, sanjam oblake i svi na njega liče - ja stvarno ne znam šta mi je", glase riječi pjesme koju je svojevremeno pjevala Ksenija. Iako o svom odnosu nikada javno nisu pričali, te se šuškalo da se tajno viđa sa fudbalerom, priče da ih vezuje nešto više definitivno je podgrijalo njegovo pojavljivanje u spotu.

Za njihovu ljubav su svi znali, a iako su emocije bile jake, njihova veza je kratko trajala.

"U ljubavi sam strastvena, nisam posesivna niti romantična, a ni ljubomorna! Nisam manipulator, osim ako mi to neko ne dozvoli, ali ne volim mnogo da pričam. Ako me voli, sve će shvatiti. Kada raskidam, kažem dečku da je majmunčina i da me ostavi na miru jer ne mogu da ga podnesem. Šalu na stranu, ja sam dugo u ovom poslu i uvijek je bilo momaka koji se bore za nešto, a ni sami ne znaju za šta... Muškarcima je uvijek smetalo to što sam samo svoja. To najviše smeta u bilo kojem odnosu, zato treba imati prave ljude uz sebe. Generalno, mnogo patim i veoma sam emotivna", svojevremeno je pričala Ksenija Pajčin na temu ljubavi.

