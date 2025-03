"Ceca čisti i pomaže, a Lidija nas gleda sa visine": Komšije iz Žitorađe razvezale jezik, Arkan im i dalje omiljen

Otac, majka i ujak Svetlane Cece Ražnatović i dalje žive u Žitorađi gdje imaju dvije kuće. Najviše ih posjećuju Veljko i Ceca, dok za Lidiju kažu da se "odvikla od sela".

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gdje je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom. Ekipa Kurira svojevremeno je obišla pjevačicino rodno mjesto, slikala kuće u kojima živi porodica Veličković, ali i razgovarala sa komšijama i ljudima s kojim je odrasla.

U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, koja pripada porodici Veličković, ali da tu živi samo Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gdje radi iako je učiteljica u penziji.

"Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovdje, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovdje pored mene, a majka je dolje, ima još jednu kuću. Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvijek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju", ispričala je Dragica, prva komšinica Veličkovića.

Kuća u kojoj boravi Cecina majka nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primjetno je da se dvorište ne održava uredno.

"Ceca je super. Kada dođe ovde, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvijek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmije, uvijek je ljubazna. Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta rjeđe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vrijeme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovdje pokrenuo. Fin momak, vrijedan i lijepo vaspitan. Poznavao sam mu i oca, Arkan je za Žitorađu mnogo uradio, i dan-danas mi imamo korist od njegovih investicija", rekao je Dejan i objasnio:

"On i Ceca su pomogli i OFK Žitrađa. Dolazio je on ovde sa Cecom ranije, sjedio je tamo preko puta s njenim ujakom, oni su se baš voljeli. Ja sam njima zahvalan za to što su uradili za ovu opštinu, ostalo me ne zanima. Taj Arkan nam je pomogao više nego Dačić. Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vrijedna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vrijeme".

