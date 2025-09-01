Folker pjeva, Andreana Čekić se drži za glavu i plače: Poznati na okupu, pojavio se snimak sa privatnog slavlja

Andreanu je pogodila Uroševa balada i nije mogla, a da ne pokaže emocije.

Izvor: Tiktok/Printscreen/all_about_uros_zivkovic

Brojni pjevači i pjevačice sa domaće javne scene ne kriju da su boemi i da vole da čuju lijepu, emotivnu baladu, a nerijetko i cijeli bakšiš sa nastupa ostave u kafani.

Jedna od njih je i Andreana Čekić, koja je u više navrata i sama pričala da voli da se lijepo provede dok njene kolege pjevaju, a snimak sa jednog privatnog slavlja ide tome u prilog.

Uroš Živković zapjevao je na jednom privatnom veselju svoju baladu "Dezerter", na šta je Andreana posebno reagovala.

Pjevačica je znala svaku riječ, a numera ju je toliko pogodila da su joj oči zasuzile, te se u jednom trenutku uhvatila za glavu dok je pjevala, a prišao joj je i Uroš.

Među zvanicama je bila i pevačica Tamara Milutinović, koja je snimila pomenutu scenu, ali i Dejana Kostića, koji je zaslužan za brojne hitove Aleksandre Prijović, ali i mnogih drugih, a koji je svirao dok je Uroš pjevao.

Snimak sa proslave izazvao je pozitivne reakcije, a komentari ispod samo su se nizali.

Otkriveno ko je Andreanin dečko

Andreana Čekić konačno uživa u ljubavi. Pjevačicu je osvojio mlad, zgodan i uspješan muškarac, a upoznao ih je njen kolega Marko Tadić, koji je ujedno i rođeni brat njenog izabranika.

Pogledajte kako izgleda dečko Andreane Čekić:

Novi partner pjevačice ne voli javnu pažnju niti društvene mreže, pa se o njemu zna vrlo malo, osim nekoliko zajedničkih fotografija koje su dospjele u javnost.