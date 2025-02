"Htjela sam da ga zagrlim, a on me nije ni prepoznao": Andreana Čekić o susretu s ocem nakon mnogo godina

Andreana Čekić tvrdi da joj je teško pao susret sa ocem posle mnogo godina, kada su se sreli nakon što im je odnos zahladnio.

Pevačica Andreana Čekić je jednom prilikom ispričala da su se njeni roditelji rastali ne pod tako sjajnim okolnostima, pa joj je to i danas bolna tema.

"Taj susret pamtim po tome da me nije ni prepoznao, jer sam odjednom bila mnogo veće dete nego što je on zapamtio. Sačekao me je na autobuskoj stanici. Sećam se da sam imala jako veliku tremu i želju da ga zagrlim i da ga vidim, ali je osećaj taj koji je na kraju stvaran bio, bio skroz drugačiji u smislu da nisam osetila tu ljubav od njega koju sam očekivala", rekla je pevačica.

"Moji su se jako ružno, gadno rastali, nisu se rastali na onaj način kako bi meni lakše bilo. Nažalost su se vređali. Ne smem da budem neiskrena...To meni baš nije prijalo. Mislim, kome bi prijalo. Ja sam bila svedok toga. Hvala Bogu, nije bilo nasilja, ali kad sam otišla sa majkom za Beč, nikada se nije lepo pričalo o njemu, niti se sa njegove strane lepo pričao o mami. To je mene bolelo i boli me i dan danas".

(Blic, MONDO, D.P)