Nastavnik ga silovao kad je imao 14 godina? Šok tvrdnje o Frediju Merkjuriju, "tajna ćerka" otkrila gnusne detalje

Legendarni frontmen grupe Queen Fredi Merkjuri, prema tvrdnjama autorke njegove biografije, imao je ćerku koja je navodno otkrila njegove tajne dnevnike

Navodna ćerka Fredija Merkjurija, poznata samo kao B, ispričala je autorki koja sprema knjigu o njemu, o zlostavljanju koje je pretrpio kao dijete.

Nova knjiga biografkinje Lesli-En Džons tvrdi da je frontmen grupe Queen, Fredi Merkjuri, bio žrtva napastvovanja tokom boravka u internatu.

Legendarni muzičar preminuo je u novembru 1991. godine u 45. godini, a dugo se vjerovalo da nije imao djece. Ipak, posljednjih mjeseci svijet je bio šokiran kada se pojavila vijest da je, navodno, imao tajno dijete, koje je razgovaralo sa autorkom za predstojeću knjigu "Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love".

Žena, poznata samo kao B, dostavila je dnevnike i sveske za koje tvrdi da ih je pjevač napisao i predao joj neposredno prije smrti, a u njima on, kako izgleda, otkriva traumatična iskustva koja je preživio dok je bio đak, piše "Dejli mejl".

Napastvovan u 14. godini

1954. godine, kada je imao osam godina, roditelji su ga poslali da pohađa školu Sveti Petar, internat britanskog tipa za dječake u Pančganiju, blizu Mumbaja u Indiji.

Tamo je, prema svim izvještajima, briljirao sve do četrnaeste godine. Nagli pad njegovih akademskih dostignuća, kako izgleda, objašnjava se u njegovim dnevnicima, gdje opisuje užasno intimno zlostavljanje koje je pretrpio od jednog učitelja.

"Nakon što ga je uhvatio tokom zajedničkog samozadovoljavanja sa grupom dječaka, jedan od učitelja počeo je da vodi (tada četrnaestogodišnjeg) Fredija u svoju kancelariju da ga se*sualno zlostavlja", otkrila je Lesli-En.

Navodeći da tinejdžer nije reagovao jer je bio "paralizovan", ona dodaje da se Fredi pitao da li je zlostavljač to shvatio kao "pristanak".

"Učitelj ga je natjerao da se sagne. Sljedeći trenutak bio je veoma bolan. Fredi je bio užasnut i potpuno prestravljen", rekla je autorka za "Dejli mejl".

"Njegov zlostavljač je bio užurban. Učinio je ono zbog čega je došao, a zatim ga ostavio bez ijedne riječi, ne pokazujući nikakvu brigu za dječaka niti za njegova osjećanja. Zlostavljanje je trajalo mjesecima, sve do kraja te školske godine, kada je taj učitelj iznenada napustio školu."

Autorka dalje opisuje kako je maltretiranje mladog Fredija postalo još žešće poslije tih događaja, jer su "svi ostali tamo znali šta se desilo."





Da li je Fredi imao ćerku?

Predstojeća knjiga Lesli-En donosi i detalje o Fredijevom odnosu sa ženom koja tvrdi da je njegova ćerka, a za čije postojanje do skoro niko nije znao.

Legendarni frontmen Kvina, kako se navodi, bilježio je svoj život u nizu dnevnika upravo za tu ženu, poznatu samo kao B.

Njen identitet i dalje nije otkriven, a govoreći za "GB News" u subotu, Lesli-En je objasnila da je jedan od razloga taj što dragoceni rukopisi, u kojima se nalaze i optužbe za zlostavljanje, možda zapravo i ne pripadaju njoj.

Ipak, B je rekla autorki da će ih "spaliti" prije nego što dozvoli bilo kome drugom da ih preuzme.

"Iz različitih razloga, uključujući i pravne… Nije sasvim sigurno da ona ima pravo vlasništva nad tim sveskama zbog određenih klauzula u njegovom testamentu. Zato ne može da se pojavi u javnosti, jer bi tada bila otkrivena i osporeno bi joj bilo pravo na dnevnike, a oni su njeno najdragocenije i najvoljenije vlasništvo. Nikada ih se neće odreći. Rekla je: Spaliću ih prije nego da ih iko drugi dobije", objasnila je Lesli-En.

I dalje ostaje upitno je li to zaista ćerka Fredija Merkjurija, jer konkretni dokazi još uvijek nisu priloženi.

