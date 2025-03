Peja otkrio šta mu je Suzana rekla na dan sahrane: Voljeli su istu ženu, a od njenih riječi mu zastala knedla u grlu

Sašin prijatelj i saradnik, Zoran Pejić Peja, nadao se da će Popović izaći iz bitke kao pobjednik.

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, preminuo je 1. marta nakon teške bolesti, u jednoj privatnoj klinici u Parizu, gdje se liječio poslednjih mjeseci. Sahranjen na Novom Bežanijskom groblju 6. marta, a Popovića je na vječni počinak pored porodice, ispratio i veliki broj prijatelja, ali i saradnika.

Sada se oglasio Sašin prijatelj i saradnik, Zoran Pejić Peja, koji je rekao da se nadao da će Popović izaći iz bitke pao pobjednik.

"Svi smo se nadali da će da pobijedi i ovu bolest. Pobijedio je sve u životu, tako da sam očekivao da će i ovu bolest da pobijedi. Očekivao sam, nadao sam se, s obzirom na to da mi je rečeno da u bolnici koja ima samo u Parizu i koja je specijalizovana za liječenje tog kancera. Molio sam Boga da uspije, da ozdravi i da mu bude bolje, ali nažalost među nama njega više nema."

"Nažalost, njega među nama nema, ali će ostati zapisano zlatnim slovima sve ono što je on uradio, a uradio je mnogo toga na našoj estradi. On je čovjek poklonio nekih 200 boljih života, jer su ta djeca pjevala za 50 eura, a sada pevaju za 10, 15 hiljada eura", izjavio je on.

Pejić je otkrio zatim kada se poslednji put čuo sa Popovićem, kao i šta mu je on tada rekao.

"Poslednji put sam se čuo sa njim dok je bio u Parizu. Napisao sam mu: 'Sale, bilo šta da treba, ja sam tu, znaš da imam dosta prijatelja!' On je meni tada odgovorio: 'Peki, ne treba ništa, hvala ti najljepše, sve imam, Suzana moja je pored mene!' Suzana je bila pored njega 24 časa i ona je bila njegova snaga i stub, jednostavno njegova supruga sa kojom on živi i njegov najveći prijatelj", izjavio je voditelj, pa otkrio šta mu je Suzana rekla za vrijeme sahrane:

"Nakon sahrane nisam htio nikog da uznemiravam, posebno ne Suzanu. Izjavio sam joj saučešće na groblju. Kada sam joj prišao i zagrlio je, ona mi je samo rekla: 'Ode naš Sale!' Tog trenutka mi je knedla zastala u grlu. Ja sam joj rekao: 'Primite moje saučešće, mnogo mi je žao', a ona mi je još jednom ponovila: 'Ode Peki, ode naš Sale!' Šta posle takve izjave reći, sem kapa dolje tom umetniku, toj ženi i cijeloj porodici, za njih sam uvijek tu", rekao je Peja.

