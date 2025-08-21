Ko je Jelena koja se sukobila sa fudbalerom Zvezde: Na "Farmi" pravila haos, a Kaći Živković se umiješala u vezu

Jelena Stožinić u modelingu je bila od 14. godine, a nakon kratke epizode u rijalitiju, posvetila se privatnom biznisu

U javnosti je odjeknula vijest da je došlo do incidenta između nekadašnje manekenke i učesnice rijalitija "Farma", Jelene Stožinić, i njenog bivšeg supruga i fudbalera Crne Zvezde, Darka Dunjića zbog čega morala da reaguje i policija.

Kako pišu domaći mediji, sukob je izbio jer je Jelena došla da uzme njihovo zajedničko dijete, ali joj on to nije dozvolio. Ona je tvrdila da na to ima pravo po presudi suda. Nakon kraće svađe bivših supružnika došlo do njihovog fizičkog obračuna.

Navodno je Jelena je Darka odgurnula i gađala vaznom, dok je on nju udario rukom u glavu i bacio na krevet. O tome da li će i protiv koga biti podnijeta prijava izjasniće se nadležno tužilaštvo, a ni Jelena ni Darko nemaju teže povrede, niti je u prošlosti bilo prijava za porodično nasilje.

Podsjetite se kako su izgledali na dan vjenčanja:

Ko je Jelena Stožinić?

Podsjetimo, Jelena još kao djevojčica počela je da se bavi manekenstvom. Sa 14 godina je već otišla u Milano, a radila je i širom svijeta. Domaćoj publici je ostala u sjećanju kao borbena ljepotica iz "Farme". U tom rijalitiju boravila je sa Tinom Ivanović, Zlatom Petrović, Ekremom Jevrićem... Pred kamerama nije prezala i da pokaže najdublje emocije.

Iako su joj mnogi zamjerali rasprave i svađe, mnogo se pričalo i o "ljubavnom trouglu". Jelena je svojim izgledom privukla pažnju Banetu Jankoviću koji je tada bio u vezi sa Katarinom Živković, i kako su mediji tada pisali, praktično stala između njih.

Nakon učešća u rijalitiju, Jelena se 2012. godine udala za fudbalera Darka Dunjića, sa kojim je dobila i sina, ali po svemu sudeći, ljubav nije potrajala, a bivša manekenka u međuvremenu se posvetila i dizajniranju odjeće u čemu je bila veoma uspješna.

