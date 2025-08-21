Srpski fudbaler se sukobio sa rijaliti zvijezdom: Gađala ga vazom, on uzvratio! Reagovala policija

Fudbaler Darko Dunjić i njegova bivša supruga Jelena Stožinić fizički su se obračunali u stanu u Beogradu.

Beogradska policija u utorak je morala da dođe u stan bivšeg fudbalera Darka Dunjića zbog nasilja u porodici, kako saznaju domaći mediji. Nezvanično, sukob je izbio jer je njegova bivša supruga Jelena Stožinić došla da uzme njihovo zajedničko dijete, ali joj on to nije dozvolio.

Ona je tvrdila da na to ima pravo po presudi suda. Nakon kraće svađe bivših supružnika došlo do njihovog fizičkog obračuna.

Nezvanično, Jelena je Darka odgurnula i gađala vaznom, a da Darko nju udario rukom u glavu i bacio na krevet. O tome da li će i protiv koga biti podnijeta prijava izjasniće se nadležno tužilaštvo.

Kako saznaju domaći mediji, ni Darko ni Jelena nemaju teže povrede. Nezvanično, do sada nije bilo prijava iz ove porodice zbog nasilja.

