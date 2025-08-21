logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski fudbaler se sukobio sa rijaliti zvijezdom: Gađala ga vazom, on uzvratio! Reagovala policija

Srpski fudbaler se sukobio sa rijaliti zvijezdom: Gađala ga vazom, on uzvratio! Reagovala policija

Autor Ana Živančević
0

Fudbaler Darko Dunjić i njegova bivša supruga Jelena Stožinić fizički su se obračunali u stanu u Beogradu.

Srpski fudbaler se sukobio sa rijaliti zvijezdom: Gađala ga vazom, on uzvratio! Reagovala policija Izvor: Instagram/Screenshot/killer_leatherskirts

Beogradska policija u utorak je morala da dođe u stan bivšeg fudbalera Darka Dunjića zbog nasilja u porodici, kako saznaju domaći mediji. Nezvanično, sukob je izbio jer je njegova bivša supruga Jelena Stožinić došla da uzme njihovo zajedničko dijete, ali joj on to nije dozvolio.

Ona je tvrdila da na to ima pravo po presudi suda. Nakon kraće svađe bivših supružnika došlo do njihovog fizičkog obračuna.

Pogledajte fotografije Jelene Stožinić:

Nezvanično, Jelena je Darka odgurnula i gađala vaznom, a da Darko nju udario rukom u glavu i bacio na krevet. O tome da li će i protiv koga biti podnijeta prijava izjasniće se nadležno tužilaštvo.

Kako saznaju domaći mediji, ni Darko ni Jelena nemaju teže povrede. Nezvanično, do sada nije bilo prijava iz ove porodice zbog nasilja.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

jelena stonižić Darko Dunjić nasilje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ