Kupovao kuće i stanove iz straha od nemaštine, uložio 35.000.000 €: Bregović rekorder, ima čak 30 nekretnina

Poznato je da čuveni muzičar pažljivo raspolaže finansijama, a on je sav svoj novac uložio u mnogobrojne nekretnine, od kojih neke i izdaje.

Javne ličnosti često ulažu novac u kupovinu kuća i stanova, a u tome definitivno prednjači Goran Bregović, koji je donedavno imao 32 nekretnine, a sada jednu manje.

Naime, muzičar je nedavno prodao vilu u Istanbulu koju je 2014. godine kupio, i tada za nju dao 2.000.000 evra.

Na Senjaku, jednom od najelitnijih beogradskih naselja, Brega poseduje kuću koju je pazario 2018. godine, a kada ju je kompletno sredio, koristi je za iznajmljivanje. Poznato je da Goran poseduje dve vile u ovom delu grada. Njegove komšije su otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dve nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

"Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dve vile u blizini, obe su na Senjaku. Ne znam tačno gde se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam", ispričala nam je jednom prilikom sagovornica.

Visoke zidine i bela kamena ograda krase jednu od Bregovićevih vili na Senjaku, koja je cela obezbeđena ogradom i video-nadzorom. Pisalo se da je planirao da napravi muzički studio u ovom objektu.

Prvi komšija proslavljenog šefa "Bijelog dugmeta" otkrio je za Kurir da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On je ispričao da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema rečima jedne prolaznice, po naselju se priča da cena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući košta 5.000 evra.

U drugoj nekretnini na Senjaku Goran boravi kada se nalazi u Srbiji. Na ogromnom imanju nalazi se velelepna kuća u cigli, s velikim prozorima. Iz dvorišta vidi se veliki dečji koš.

Goranovi susedi su jednom ispričali da ga povremeno viđaju i da se ponaša "kao sav normalan svet".

"Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi", ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči.

"Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hleb. Vole ljudi kada ga vide ovde, uvek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmeje, odgovori", rekle su komšije.

Vila na Jahorini

Vila na Jahorini je veličine 450 kvadrata i njena cena je na tržištu bila oko pola miliona evra.

Popularni Brega poseduje vile, stanove i garsonjere i u Zagrebu i Parizu, na Crnogorskom primorju, Jahorini, a procenjuje se da je za njih dao 35 miliona evra!

Crna Gora

Muzičar je pre više od deset godina kupio luksuznu vilu na Perastu, kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

Stan u Parizu

Brega u Parizu već decenijama ima stan u jednom od najskupljih i najluksuznijih lokacija u gradu. Cene stanova su raznolike, od "skromnijih" milion, pa do čak četiri-pet miliona evra, u zavisnosti od kvadrature.

Nekretnine kupovao jer se boji siromaštva

Brega je jednom prilikom izjavio da je pokupovao silne nekretnine iz straha od siromaštva.

"Ceo život imam strah od siromaštva. U inostranstvu nije kao kod nas, kad si na ulici, nemaš tetku da odeš na ručak, nemaš ujaka da posudiš novac. U ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Zbog tog sam straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile... Sad više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih", ispričao je jednom Bregović.

