Brega izdaje kuću na moru za 164.000 dinara dnevno, ali samo pod ovim uslovom: Gosti jedno moraju da mu spreme

Goran Bregović iznajmljuje luksuzno opremljenu vilu na Perastu

Izvor: Screenshot/Booking.com

Goran Bregović je svoju luksuznu vilu u Perastu, koju posjeduje više od decenije, nedavno stavio na raspolaganje imućnim turistima. Ova ekskluzivna nekretnina sada se nalazi u ponudi na jednom od najpoznatijih sajtova za izdavanje luksuznih objekata, saznaje Kurir.

Zbog brojnih poslovnih obaveza, Goran Bregović nije mogao da boravi u svojoj crnogorskoj vili onoliko često koliko bi želio, pa je odlučio da je izdaje tokom ljetnjih mjeseci. Luksuzna kuća od 400 kvadrata dostupna je za najam u julu i avgustu, po cijeni od 1.400 eura dnevno (oko 164.000 dinara), što znači da četiri noćenja koštaju čak 5.600 eura.

Izvor: Screenshot/Booking.com

Vila se može pohvaliti prelijepim pogledom na more i šarmantni Perast, a može da ugosti do devet osoba. Raspolaže sa više spavaćih soba različite strukture – od prostranih bračnih kreveta do soba sa pojedinačnim ležajevima, raspoređenih tako da gosti imaju maksimalnu udobnost.

U dvorištu se nalazi bazen, a kompleks je zanimljivo osmišljen – s brojnim terasama raspoređenim na više nivoa, što čitavom prostoru daje izgled kaskadne ljetnje rezidencije. Neke terase su namijenjene ručavanju na otvorenom, dok su druge opremljene ležaljkama za sunčanje.

Izvor: Screenshot/Booking.com

Djeca i kućni ljubimci su dobrodošli, bez dodatnih troškova, ali je pušenje i organizovanje bilo kakvih zabava strogo zabranjeno.

Unutrašnjost vile odiše umjetničkim duhom – zidovi su ukrašeni umjetninama, među kojima se posebno ističe duhovita reinterpretacija Da Vinčijeve "Tajne večere" u trpezariji.

Navedeno je i da se vila nalazi na udaljenosti od 350 metara od plaže ili pet minuta hoda. Objekat posjeduje i besplatni internet, televizor sa satelitskim kanalima, trpezariju i kuhinju sa frižiderom i mašinom za sudove.

Bregović je ovu vilu kupio prije više od deset godina kako bi svojoj supruzi i ćerkama obezbijedio idealno mjesto za odmor. Građena je od bijelog kamena, savršeno se uklapa u mediteransku arhitekturu Perasta, a okružena je zidovima i bujnom vegetacijom koja porodici obezbjeđuje privatnost. Vila je renovirana 2015. godine, kada je Brega u obnovu uložio oko 20.000 eura.

Plaćanje je moguće samo u gotovini, što je jedinu uslov da iznajmite luks nekretninu, dok osoblje govori srpski i engleski jezik.

Pogledajte kako izgleda vila:

(/MONDO)