Sa 19 se udala za plejboja, završila na rubu siromaštva pa je oženio predsjednik: Pred smrt otkrila najveću želju

Legenda srpskog glumišta, Mira Banjac preminula je 19. avgusta 2016. u 93. godini, a njen privatni život je bio zanimljiviji od većine filmova u kojima je igrala.

Čuvena glumica je sa samo devet godina ostala bez oca. Njena dva brata preminula su kao djeca, a porodica je tada morala ponovo da se odseli, ovog puta zbog posla njene majke, u Aranđelovac. Mira je odrasla uz mlađeg brata Boru Todorovića koji je kasnije, poput nje, postao velikan našeg glumišta.

Glumica je rođena 17. avgusta 1923, a kao učenica Trgovačke akademije počela da glumi u u školskim predstavama, a kada je imala 17 godina, njen dar primijetio je glumac Viktor Starčić. U Narodnom pozorištu u Beogradu počela je da radi 1941. godine. Za vrijeme i posle Drugog svjetstskog rata radila je u pozorištu u Nišu i Šapcu. Igrala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212 gde je došla na poziv Bojana Stupice, njene najveće ljubavi.

Udala se sa 19 godina

Mira se prvi put udala kada je imala samo 19 godina. Bio je to brak sa glumcem i plejbojem Milivojem "Mavidom" Popovićem, koji je trajao četiri godine. U tom braku dobila je ćerku Minu, koja joj je podarila unuku Miu i praunuka Maksima.

"On je bio jedini, najveći, najbolji, najdublji, najinteresantniji. Brak s Cvijetinom bio je moj bijeg… Znala sam da moram da radim mnogo i da nemam vremena za ljubav. Ali on je bio gospodin čovjek, jedno divno biće. On je volio Bojana, bili su prijatelji. Njegova žena je mene voljela. Kada je ona umrla, mi smo bili prijatelji koji su se sastavili u istoj boli. Oboje smo bili u istom psihološkom stanju zbog gubitka voljenog bića", pričala je Mira.

Njihov brak počeo je da se gasi Bojanovim odlaskom na liječenje od alkohola. Preminuo je 1970. u 60. godini, a Mira ga je uvijek pominjala kao najveću ljubav, i osobu koja je zaslužna za njenu impozantnu karijeru.

Udaja za predsjednika

Tri godine nakon smrti drugog supruga, Bojana Stupice, Mira stupa u brak sa Cvijetinom Mijatovićem, koji kasnije postaje predsjednik predsjedništva SFRJ. Pošto je Mirin mlađi brat, Bora Todorović, kao mališan maštao da se Mira uda za kralja, ona mu je šaljivo odgovorila:

"U socijalizmu, nažalost, nema kralja, ali ja sam se udala za predsjednika države. Razumi, uradila sam najviše što sam mogla, u datim okolnostima!"

Iako je ovaj brak tada već uveliko afirmisanoj i cijenjenoj glumici donio mnogo počasti i lijepih događaja, bio je obilježen prvenstveno porodičnim tragedijama. Cvijetin umire 1993. u 80. godini.

U avgustu 2016. Mira Stupica je doživjela moždani udar, a do tada je živjela u domu za stara lica. U poslednjem intervjuu koji je dala za "Novosti" Mira je tada rekla:

"Vrijeme brzo prolazi. Imam pažnju, ali i želju za samoćom. Dovoljno imam i potrebe da pozovem u posjetu one koje želim, a dovoljno je i onih koji će na poziv odgovoriti. Sve biram sama. Tokom života bilo je za mene i previše zainteresovanosti. Ipak, ne preko mjere, nikada me ta radoznalost nije uvrijedila. Valjda sam za prijatelje birala ljude takvog dara."

Glumica je imala veliku želju da počiva pored supruga Bojana Stupice, i prije smrti je tražila da njenu urnu polože pored njegove.

