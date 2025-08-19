logo
Pevač nosi pantalone pokojnog Saše Popovića: Ćira i dalje pati za svojim kumom

Pevač nosi pantalone pokojnog Saše Popovića: Ćira i dalje pati za svojim kumom

Autor Marina Cvetković
0

Ćira i dalje pati za svojim najboljim drugom.

Ćira i dalje pati za svojim kumom Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Dejan Ćirković Ćira, pevač i veliki prijatelj porodice Popović, sleteo je na beogradski aerodrom i odmah skrenuo pažnju, te su ga znatiželjni novinari saletali. Posebno su se osvrnuli na smrt njegovog prijatelja i kolege Saše Popovića.

Ćira i dalje pati za svojim najboljim drugom.

"Vratio bih se iz Zagreba za Štutgart, ali sam došao ovde, jer je one tamo subote pola godine od Saletove smrti, pa ću biti tu. Težak je period, pre neki dan je bila emisija o Saletu i preplakao sam je, verujte mi. Posle sam zvao Suzanu i pitao sam je da li je gledala, rekla je da jeste. Kad odemo na groblje, sve vreme plače. Čovek mora da se pomiri s tim, mora da se nastavi dalje, ništa mi teže nije palo nego Sale. Bili smo ubeđeni u to da će se izvući, pozivali smo se na Baba Vangu, čak i on. Mi smo se svi hvatali za to, čak i on dok se nije razboleo. Suzana i Sale su imali planove, hteli su da uživaju, da putuju. Teško je i posle pola godine", rekao je Ćira.

On je istakao da ima jedne njegove pantalone koje mu je poklonio.

"Nosim ih. On je tu, u principu, bio moje građe, voleo je tu garderobu, to mu je bio fetiš, nekako mi je sada to posebno drago, imam deo nečeg njegovog na sebi", rekao je Ćira, pa se osvrnuo na "Zvezde Granda":

"Mnogo je napravio, sad sam pričao s prijateljem o njemu i o Zvezdama Granda, kako to više nije to, iskreno da ti kažem. Šljivić mislim da to sada vodi, imam poverenje u njega i mislim da to neće da propadne jer je to jak format, ali kada u bendu izgubite vodu, onda mislim da to više nije taj bend. Sale je bio baš jaka karika, svi su ga poštovali. Ne znam, od kada se razboleo, nisam gledao Zvezde Granda, znao sam da idem na snimanje s njim i da se zabavimo", zaključio je.

Pogledajte Ćirine fotografije ispred Sašine kuće:

 (Telegraf / MONDO)

