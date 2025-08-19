Pjevač čeka 6. dijete: Ženio se dva puta, svake godine dobije prinovu, čestitke se nižu sa svih strana

Pjevač Deni Boneštaj postaće otac šesti put!

Izvor: Youtube printscreen / Gasttozz

Deni Boneštaj ima 36 godina i ženio se dva puta, a sada će ponovo postati otac. Pevač je iz prvog braka dobio ćerkicu, a nakon toga se razveo i oženio po drugi put, i sa svojom izabranicom Ines sa kojom sada ponovo čeka bebu, dobio je dva sina i jednu ćerku.

2024. godine je Deni postao ponovo tata, budući da je njegova lepša polovina Ines na svet donela jednog divnog dečaka. Sinu su tada dali ime Lukian, a Deniju je ovo bilo peto dete.

Izvor: Instagram/denibonestajofficial/Printscreen

Supruga u poodmakloj trudnoći

Porodica je otputovala na odmor, a Deni je podelio kadrove iz auta na mrežama. Ponosna mama je dobro, stomak je poprilično veliki, a pol se još uvek ne zna, a ni ime. Budući da sva deca imaju zanimljiva imena - Naki, Isabela, Hana, Lukian, Leon, ne sumnjamo da će ponosni roditelji i za 6. dete odabrati nešto posebno.

Vest je oduševila porodicu i prijatelje, a Deni ne krije sreću zbog proširenja porodice.

Pevač, koji je poznat po svom osmehu i harizmi na sceni, još jednom je pokazao da mu je porodica na prvom mestu. "Hvala Bogu tako i treba kod Boneštaja, svake godine nova beba", napisao je neko u komentarima, što je pevač i podelio.

Njegova supruga zrači i izgleda fenomenalno u trudnoći, a par je već poznat po tome što su posvećeni deci i porodičnom životu. Iako Deni ima mnogo poslovnih obaveza, neretko ističe da mu najveća radost dolazi upravo kod kuće među njegovim naslednicima.

Pogledajte još slika ove porodice sa mora:

Podsetimo, Deni Boneštaj se proslavio sa hitom "Crno meče", a pojavljuje se kao gost i u Gastozovoj pesmi i spotu "Glavom kroz zid".