Reper osuđen na 3 i po godine zatvora zbog prevare: Zajedno sa majkom krao automobile i nakit, "zgrnuli" milione

Šon i njegova majka, Dženis Tarner, osuđeni su zbog prevara u vrijednosti od preko milion dolara.

Izvor: Youtube printscreen / seankingston

Američki pjevač Šon Kingston osuđen je na tri i po godine zatvora nakon što je proglašen krivim za niz prevara. Šon i njegova majka, Dženis Tarner, osuđeni su zbog prevara u vrijednosti od preko milion dolara.

Lažno su se predstavljali kao da su izvršili bankovne transfere, čime su ukrali luksuzne automobile, nakit i drugu skupu robu.

Prema optužnici iz 2024. godine, u koju je NBC News imao uvid, Kingston i njegova majka optuženi su da su koristili njegovu slavu kako bi prevarili kompanije da im isporuče artikle prije nego što su im plaćeni. Plaćanja su potom vršena lažnim ili bezvrijednim bankovnim transferima.

Pjevač dobio tri i po godine zatvora

Dana 15. avgusta, određena mu je zatvorska kazna u trajanju od tri i po godine, prenosi NBC News. Kingston, čije je pravo ime Kisean Anderson, zaplakao je dok je presuda čitana na saveznom sudu u Fort Loderdejlu u martu.

"Zaštitite moju majku", rekao je Kingston na sudu.

Tokom izricanja presude Šonu Kingstonu, njegova advokatica Željka Bozanić tvrdila je da, iako pjevač ima 35 godina, on i dalje ima mentalitet djeteta, što je pripisala nesreći na džet-skiju iz 2011. godine, u kojoj je teško povrijeđen, prenosi NBC News.

"Znam da mu je iskreno žao zbog onoga što je učinio", rekla je advokatica, na šta je Kingston dodao: "Naučio sam iz svojih postupaka."

Međutim, tužilaštvo je odbacilo tvrdnje da su Kingstonovi postupci posljedica njegove nesreće.

Advokati tražili kućni pritvor za majku

Dženis Tarner osuđena je na pet godina zatvora i još tri godine uslovne kazne. Kingston i njegovi advokati zamolili su sudiju da razmotri kućni pritvor za njegovu majku, pozivajući se na nenasilnu prirodu zločina i činjenicu da je većini žrtava vratila novac. Međutim, sudija je odbio takav zahtjev.