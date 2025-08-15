Čuvena žena mačka, Hale Beri, proslavila je 59. rođendan na plaži, zajedno sa svojim partnerom Vanom Hantom, a ovu priliku je iskoristila i da odgovori svom bivšem mužu Dejvidu Džastisu koji ju je prozvao.
Dejvid Džastis (59), bivši bejzbol igrač, rekao je da je brak sa Hale Beri prekinuo jer nije osjetio kod nje onaj majčinski duh koji je očekivao. Njegova izjava u podkastu o slavnoj oskarovki koja ujedno važi i za jednu od najlepših žena svijeta uzburkala je javnosti ali izazvala komentare na mrežama.
Džastis je priznao je da je nekada razmišljao: "Ako budemo imali djecu, da li je ona žena sa kojom želim da ih imam i da osnujemo porodicu? A tada, kada sam bio mlađi, ona nije kuvala, nije čistila i nije mi djelovala kao majka."
Halle Berry’s ex-husband, former MLB player David Justice, says he left because he couldn’t see her as the mother of his kids:— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_)August 10, 2025
“She don’t cook, clean, don’t really seem motherly”pic.twitter.com/eVhwvnhmUL
Hale je u međuvremenu osvojila Oskara za najbolju glumicu 2002. godine za ulogu u filmu "Monster's Ball", i bila je prva Afroamerikanka koja je osvojila ovu nagradu u toj kategoriji.
Takođe, pored uspješne karijere ona se ostvarila i kao majka i to dva puta - ćerku Nahlu Arielu Obri, rodila je 2008. godine, sa bivšim partnerom Gabrijelom Obrijem, a potom i sina Masea Brauna, rođenog 2013. godine, sa suprugom Olivierom Martinezom.
Pogledajte kako izgleda u 59. godini:
Hale Beri brutalno odgovorila bivšem koji ju je prozvao da ne kuva i ne čisti: Sa odmora mu u 4 riječi zapušila usta
Sada je stigao i odgovor na izjavu bivšeg
Zanosna Hale vrijeme provodi na plaži, uživa i objavljuje fotografije u bikiniju, a usput slavi i svoj 59. rođendan. Baš sad je objavila niz fotografija na kojima je ona u bikiniju, ali i sa porodicom, a opis koji je ostavila je bio dovoljan da Džastis shvati poruku.
"Pih, kuvanje, čišćenje i majčinstvo", napisala je ispod objave, izazvala smijeh kod pratioca i uputila mu jasnu poruku.
Pogledajte:
Hale Beri brutalno odgovorila bivšem koji ju je prozvao da ne kuva i ne čisti: Sa odmora mu u 4 riječi zapušila usta
"Žena mačka", kako je nazivaju po istoimenoj ulozi, u vezi je sa muzičarem i tekstopiscem Vanom Hantom od 2020. godine. Ona je više puta istakla da je veoma srećna u toj vezi i da je on ponovo usrećio nakon niza razočaranja. Hant je izdao pet studijskih albuma i bavi se r'n'b i soul muzikom. Hale Beri je ranije imala tri braka, ali sa Hantom je pronašla pravu sreću, prema izvorima bliskim glumici.