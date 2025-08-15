Bivša snaha Džeka Nikolsona zahtijeva zabranu prilaska: "Davio me i bacio na pod, skupljala sam zube"

Nakon što je navodno napao bivšu djevojku Elizabet Lorlor, Šon Nikolson je uhapšen i pušten uz kauciju od 50.000 dolara 5. avgusta.
Tokom vrelog popodneva u Los Anđelesu 23. jula, Elizabet Lorlor pristala je da se nađe sa svojim bivšim dečkom, Šonom Najtom Nikolsonom, 29-godišnjim unukom holivudske ikone Džeka Nikolsona, na onome što je trebalo da bude miran, civilizovan razgovor o njegovim navodnim problemima sa suicidalnim mislima.
Do večeri, ona je, navodno, bila onesviješćena i krvarila sa polomljenim zubima.
Ono što se dogodilo između njih, sada je predmet istrage za teško krivično djelo koju vodi kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa zahtijeva za zabranu prilaska i slučaja koji pokreće ličnu i pravnu pažnju usmjerenu ka poznatoj holivudskoj porodici, prenosi People.
U sudskim dokumentima potpisanim 8. avgusta i podnijetim tri dana kasnije, a do kojih je došao magazin PEOPLE, dvadesetosmogodišnja Lorlor opisuje jeziv uvod u taj dan. Ona tvrdi da je Nikolson, tek izašao iz rehabilitacije i u velikoj krizi, potražio njenu pomoć.
"Zaprijetio je da će popiti cijelu bočicu Valijuma ako ne dođem kod njega", navodi se u zahtjevu za zabranu prilaska. "Primijetila sam da je uzeo tablete zajedno sa alkoholom i kokainom."
Lorlor nije oklijevala. Prema njenom iskazu, ona je poslala i poruke sa Nikolsonovog telefona - poruke koje su, navodno, potvrđivale da kupuje narkotike direktno njegovoj majci, Dženifer Nikolson, ćerki Džeka Nikolsona.
Nikolson, navodno zavisnik u oporavku i dijagnostikovan sa šizofrenijom, ima istoriju miješanja ljekova na recept sa ilegalnim supstancama, navodi se u policijskom izvještaju koji sumira Lorlorine izjave.
"Poslala sam to njegovoj majci jer je trebalo da bude trijezan, a ja nisam željela da budem u njegovoj blizini ako je pod dejstvom droge", tvrdi ona u zahtjevu.Izvor: Elizabeth Lawlor/Instagram
Ali, kakve god da su bile njene namjere, sastanak je ubrzo izmakao kontroli. Ono što je počelo kao razgovor, navodno se pretvorilo u žestoku svađu koja se vrtjela oko navodne prevare i Nikolsonovog povratka drogama - izdaje koja je, prema izvoru i njenom iskazu datom policiji, duboko pogodila Lorlor, koja je bila uz njega tokom ranijih pokušaja oporavka i vjerovala da je trezan.
A onda je, kako se tvrdi, uslijedilo nasilje.
Oko 17:30, prema policijskom izvještaju do kojeg je došao People, Nikolson je, navodno, zgrabio Lorlor "za vrat i glavu i bacio je o neki tvrdi predmet". Ona je, prema navodima, izgubila svijest.
"Zatim je stavio ruke na moju glavu i vrat i tada su mi zubi polomljeni", tvrdi ona u zahtjevu za zabranu prilaska. "Gurnuo me je na pod i nakratko sam izgubila svijest, a onda sam primijetila da su mi zubi izbijeni.Željela sam da odem, ali me je on držao prikovanom."
Kasnije je, prema zahtjevu za zabranu prilaska, poslala fotografije svojih povreda - polomljenih zuba i modrica na licu Dženifer Nikolson. Tada je Dženifer pozvala hitnu pomoć. "Poslala sam poruku majci Šona Najta Nikolsona i ona je pozvala policiju", ispričala je Lorlor.
Dva policajca su ubrzo stigla. Lorlor, koja je bila u vidljivim bolovima, prevezena je kolima hitne pomoći u bolnicu Cedars-Sinai Marina Del Rey.
