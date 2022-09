TUŽI BIVŠU JER JE REKLA DA JOJ JE POLOMIO 3 REBRA! Reper moli Depovu advokaticu za pomoć: Ovo će da bude Amber i Džoni 2

Reper i glumac Aron Karter odlučio je da tuži bivšu izabranicu s kojom ima sina, jer je izjavila da joj je polomio tri rebra.

Aron Karter, mlađi brat Nika Kartera iz Bekstrit bojsa odlučio je da tuži bivšu devojku Melani Martin, zbog njenih priča da joj je polomio tri rebra, što je on negirao, a za pomoć moli advokaticu Džonija Depa, Kamilu Vaskez koja je zastupala popularnog glumca u slučaju protiv njegove bivše žene Amber Herd.

On je istakao da će slučaj biti "kao Amber Herd protiv Džonija Depa 2" i dodao da su ga Melanine izjave umalo koštale karijere. Melani je proteklog marta istakla kako su se u februaru ozbiljno zakačili i da je to bila svađa koja je brzo bila prerasla u nasilje. U tom periodu, tražila je zabranu pilaska i govorila kako ju je gurnuo i udario s leve strane u rebra, u dokumentima koje su dospele u javnost zapisano je kako je "Melani išla kod lekara, pa na rendgen i da je tako bilo utvrđeno da ima tri preloma".

Međutim Melani se ubrzo predomislila i putem Instagram poručila da nasilja nije bilo, a zatim potražila i stručnu pomoć: "Samo da kažem da patim od postporođajne depresije. Aron me nikada nije udario. Bila sam nešto ljuta i pogrešila sam".

Reper koji je pre 2020. godine prijavio Melani za nasilje ovaj put odlučio je da tuži bivšu izabranicu.

"Ovo će da bude 'Amber Herd i Džoni Dep 2', na veliku nesreću. Moraću da je tužim. Ovo je ozbiljna laž, za ta rebra. Umalo me je upropastila i sve što sam do sada radio i oko čega sam se trudio u životu. Nemam izbora. Kamil (Vaskez), ako čuješ ovo, molim te, pomozi mi. Zovi me. Nađi način da me kontaktiraš, voleo bih da popričamo", rekao je on nedavno za strane medije i nije se tu zaustavio: "Znam da možeš da mi pomogneš da je pobedim (Melani). Imam sve informacije koje su nam neophodne".

Upitan da li postoji mogućnost da zaradi od drame koju navodno sprema, odgovorio je:

"Neće krv iz kamena, je l' tako? Pare nisu poenta. Karijera je ovde važna".

Melani koja je repera ostavila 7 dana nakon porođaja, se ovim povodom još nije oglašavala. Kamila Vaskez zastupala je Džonija Depa u slučaju protiv njegove bivše supruge Amber Herd, koju je tužio za klevetu iznetu u članku koji je ona napisala za Vašington post, tvrdeći da je žrtva porodičnog nasilja, iako u tekstu nije navela njegovo ime. Posle šest meseci suđenja u kom su supružnici izneli jezive detalje iz braka, porota je donela presudu u korist slavnog glumca. Amber će morati da bivšem mužu isplati 10 miliona dolara za kompenzaciju i 5 miliona za kaznenu odštetu, dok će glumac njoj morati da da 2 miliona dolara na ime kompenzacije. Ipak, ako sud uvaži žalbu advokata Amber Herd i dokaže se da je došlo do greške sve "pada u vodu"!