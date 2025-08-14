"Nepoštovanje tragedije ćete vidjeti večeras": Desingericu napali da pjeva na Dan žalosti, uslijedio brutalan odgovor

Kontroverzni reper ponovo se našao na meti kritika

Izvor: YouTube/Hype TV

U Crnoj Gori je danas proglašen Dan žalosti zbog smrti vojnika Dejana Božovića, koji je izgubio život u razornim požarima što su zahvatili zemlju.

U znak poštovanja prema stradalom i solidarnosti sa pogođenim porodicama, brojni muzičari odlučili su da otkažu svoje nastupe. Međutim, reper Dragomir Despić Desingerica izazvao je burne reakcije javnosti jer je, uprkos situaciji, sinoć nastupio u jednom crnogorskom klubu.

Pred izlazak na binu, obratio se publici riječima:

"Vidimo se večeras malo ranije, jer završavamo do dvanaest " što su mnogi protumačili kao nedostatak saosjećanja u trenutku nacionalne tragedije.

Pogledajte i kako inače izgledaju njegovi nastupi:

Posle talasa negativnih komentara na društvenim mrežama, oglasio se i PR tim popularnog repera.

U svom saopštenju naveli su da je Desingerica poštovao Dan žalosti i da je nastup u crnogorskom klubu završen prije ponoći.

" Hoće li komentarisati kolege koje večeras nastupaju, ali tako da otvaraju klub u 23 časa, a na binu izlaze u ponoć? Dan žalosti počinje večeras u 23 časa, ako se dobro razumijemo u računanje vremena. Desingerica je nastup završio 13. avgusta do 23:15, a iz kluba je izašao 10 minuta kasnije. Tako je ispoštovao Dan žalosti. Uz svo poštovanje koje imam prema vama i koje ću uvjek imati, vi pikanterije i nepoštovanje tragedije možete vidjeti večeras od 23 časova po klubovima širom Crne Gore, a mi večeras ne radimo " poručili su oni.