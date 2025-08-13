Melina Džinović kupila luks stan u Monte Karlu: Komšinica joj je Lepa Brena, okružena i holivudskim facama

Popularna kreatorka se iselila iz Srbije nakon razvoda od Harisa Džinovića.
Melina Galić, nekada Džinović, nedavno je kupila luksuznu nekretninu u Monte Karlu, u istoj četvrti gdje, navodno, posjeduje stan i Lepa Brena. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka je odlučila da novi životni i poslovni početak započne u Francuskoj, gdje je poslednjih mjeseci više puta viđena kako uživa na ekskluzivnim lokacijama.
Melina Džinović u Monte Karlu na balu u crvenoj haljini
Njihova ćerka Đina redovno pokazuje kako uživa sa majkom na Azurnoj obali i na društvenim mrežama obavještava pratioce o svim detaljima vezanim za njihov život.
Pevačeva nekadašnja zakonita žena za sada nije pokazala javno emotivnog partnera.
"Melina je uzela nekrateninu gdje stan ima i porodica Živojinović. Tu borave i svjetske zvezde poput Madone, Kajli Minog i ostalih. Zanimljiva je lokacija, ali nisam siguran da su se Melina i Brena još uvijek srele", priča izvor.
Haris i Melina su proveli 22 godine zajedno, a ove godine su riješili da stave tačku na bračni život iz kojeg imaju dvoje odrasle djece. Haris je nastavio da živi u velelepnoj vili koju je sagradio na Senjaku, dok je Melina neko vrijeme boravila u rodnoj Bosni i Hercegovini, a potom je prešla u Francusku.
Melina Džinović
