Melina Džinović kupila luks stan u Monte Karlu: Komšinica joj je Lepa Brena, okružena i holivudskim facama

Popularna kreatorka se iselila iz Srbije nakon razvoda od Harisa Džinovića.

Melina Galić, nekada Džinović, nedavno je kupila luksuznu nekretninu u Monte Karlu, u istoj četvrti gdje, navodno, posjeduje stan i Lepa Brena. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka je odlučila da novi životni i poslovni početak započne u Francuskoj, gdje je poslednjih mjeseci više puta viđena kako uživa na ekskluzivnim lokacijama.

Pogledajte kako je Melina izgledala na balu u Monte Karlu:

Melina Džinović u Monte Karlu na balu u crvenoj haljini

Njihova ćerka Đina redovno pokazuje kako uživa sa majkom na Azurnoj obali i na društvenim mrežama obavještava pratioce o svim detaljima vezanim za njihov život.

Voli da uživa

Pevačeva nekadašnja zakonita žena za sada nije pokazala javno emotivnog partnera.

"Melina je uzela nekrateninu gdje stan ima i porodica Živojinović. Tu borave i svjetske zvezde poput Madone, Kajli Minog i ostalih. Zanimljiva je lokacija, ali nisam siguran da su se Melina i Brena još uvijek srele", priča izvor.

Haris i Melina su proveli 22 godine zajedno, a ove godine su riješili da stave tačku na bračni život iz kojeg imaju dvoje odrasle djece. Haris je nastavio da živi u velelepnoj vili koju je sagradio na Senjaku, dok je Melina neko vrijeme boravila u rodnoj Bosni i Hercegovini, a potom je prešla u Francusku.

Pogledajte kako su Melina i Haris Džinović izgledali dok su bili u braku:

