ČOVJEK KAFANSKI U BUDVI!

Izvor: Instagram/jovanperisic.official

Jovan Perišić napravio lom u Teatru: “Rekom bola” došao do srca svih!

Ako ste mislili da su kafanske noći stvar prošlosti – grdno ste se prevarili!

Jovan Perišić je sinoć pokazao kako to radi jedan pravi čovjek kafanski – bez autotjuna, bez glume, bez filtera. Samo mikrofon, emocija i pjesma!

Veče u Teatru počelo je mirno, ali čim su se čuli prvi taktovi hita „Samo jednom srce voli“, publika je eksplodirala! Stari hitovi, podignute ruke, zagrljaji, telefonska svjetla u vazduhu i... jedno ogromno srce koje je kucalo u ritmu.

A kad je krenula „Rekom bola“, nije bilo ravnodušnih – ni među gostima, ni među konobarima. Svi su znali tekst. Svi su pjevali. Neki i plakali. Toliko je bilo jako.

Vrhunac večeri – legendarna pjesma „Čovjek kafanski"!

Bez sumnje – Teatro je sinoć bio kafana, a Perišić njen domaćin. Ne po dekretu, nego po zasluzi.

Jovan nije pjevao – on je živio svaku pjesmu, a publika je disala s njim.

Jedan čovjek, jedan mikrofon i hiljade duša koje su pjevale u glas.

I zato – kapa dolje za Jovana. Čovjek kafanski, a veličina ogromna!