ČOVJEK KAFANSKI U BUDVI!

Jovan Perišić napravio lom u Teatru: “Rekom bola” došao do srca svih!
Ako ste mislili da su kafanske noći stvar prošlosti – grdno ste se prevarili!
Jovan Perišić je sinoć pokazao kako to radi jedan pravi čovjek kafanski – bez autotjuna, bez glume, bez filtera. Samo mikrofon, emocija i pjesma!
Veče u Teatru počelo je mirno, ali čim su se čuli prvi taktovi hita „Samo jednom srce voli“, publika je eksplodirala! Stari hitovi, podignute ruke, zagrljaji, telefonska svjetla u vazduhu i... jedno ogromno srce koje je kucalo u ritmu.
A kad je krenula „Rekom bola“, nije bilo ravnodušnih – ni među gostima, ni među konobarima. Svi su znali tekst. Svi su pjevali. Neki i plakali. Toliko je bilo jako.
Vrhunac večeri – legendarna pjesma „Čovjek kafanski"!
Bez sumnje – Teatro je sinoć bio kafana, a Perišić njen domaćin. Ne po dekretu, nego po zasluzi.
Jovan nije pjevao – on je živio svaku pjesmu, a publika je disala s njim.
Jedan čovjek, jedan mikrofon i hiljade duša koje su pjevale u glas.
I zato – kapa dolje za Jovana. Čovjek kafanski, a veličina ogromna!