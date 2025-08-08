logo
Uložila 50.000, sad joj nude 700.000 eura? Ova pjevačica ima najskuplji spot na estradi, dobila šok ponudu za novi posao

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj Srđan Zelembaba otkrio koja pjevačica je najviše ulagala u karijeru

Ova pevačica ima najskuplji spot na estradi, dobila šok ponudu za novi posao Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aleksandra Prijović vlasnica je najskupljeg spota na estradi, tvrdi estradni voditelj.

Nakon turneje ''Od istoka do zapada'' Aleksandra Prijović povukla se u ilegalu kako bi uživala u trudničkim danima i pripremila se za dolazak drugog djeteta.

Ipak, informacija da je Aleksandra Prijović izdvojila čak 50.000 eura za samo jedan spot, privukla je pažnju, a ovu cifru otkrio je voditelj Srđan Zelembaba gostujući u emisiji televizije Grand.

"Kod Prijovićke je specifična priča, ona je mlada, ali je i dosta uložila u karijeru. Čuo sam da je jedan spot platila čak 50.000 eura, ona je baš ulagala. Čuo sam neku priču za to i mogu da kažem da baš nije štedjela. Kada ulažeš u svoju karijeru, onda to na kraju mora da se isplati. Ona radi, zarađuje za sebe i treba da ulaže".

Da se ulaganje isplatilo svjedoči to što se za njene koncerte uvijek traži karta više, ali i to što je navodno za prvi posao nakon porođaja - učešće u Pinkovim zvijezdama - dobila basnoslovnu ponudu od 700.000 eura.

(Informer, MONDO)

