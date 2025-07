Preminula glumica koja je 50 godina igrala u istoj seriji: Snimila 8.000 epizoda, u njenom ugovoru stajao šok zahtjev

Legendarna američka glumica Ajlin Fulton preminula je 14. jula 2025. godine u 91. godini

Publika širom Amerike glumicu pamti kao Lizu Miler Grimaldi, lik koji je igrala gotovo bez prekida od 1960. do 2010. godine, u više od 8.000 epizoda serije "As the World Turns".