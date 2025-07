Snimljena kako ulazi u zgradu Pink televizije: Bebi Dol bila hit Farme, sad ulazi u Zadrugu?

Pjevačica Bebi Dol se na neko vrijeme se povukla iz javnosti, a sada ju je medijska ekipa fotografisala kako posjećuje zgradu Pink televizije

Izvor: Kurir

Pjevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, uslikana je kako ulazi u zgradu Pink televizije, u jeku potpisivanja ugovora za novu sezonu rijalitija Zadruga, Elita.

Bebi, koja je nedavno promijenila ime u Dana Todorović, učestvovala je u rijalitiju Farma, a sada bi, prema pisanju medija, mogla da se pojavi i u rijalitiju Zadruga.

Bebi Dol se prvo našla sa jednim od zaposlenih na Pinku, unutra se zadržala neko vrijeme, a potom je pozvala taksi i uputila se u nepoznatom pravcu.

Bebi Dol je jednom prilikom objasnila i kako je nastao njen čuveni nadimak.

"Jedne noći kada je trebalo osmisliti omot za taj moj singl, došlo je to Bebi ime i Dol prezime. Mislila sam da tako mogu da sačuvam privatost. Ime je smislio, evo reći ću iako možda on ne bi volio da se pominje u tom kontekstu, Srđan Šaper. Kao što sam ja smislila puno stvari za njega, tako je i on riješio ovaj problem. On je bio 'kum'", objasnila je svojevremeno.

(Telegraf, MONDO)