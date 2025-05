I. T. se sumnjiči da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Zbog sumnje da je prijetio vanbračnoj supruzi da će joj pucati u noge te da će je dovesti do invalidskih kolica, I.T. je određeno zadržavanje do 72 sata, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici, prenosi CdM.