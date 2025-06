Voditelj tvrdi da je jedan od najpoznatijih pjevača gej: Radnici hotela u CG ucjenjuju ga snimkom sa dečkom

Božo Dobriša iznosi tvrdnje o aferama poznatih u Crnoj Gori.

Izvor: Youtube printscreen / Kad Padnu Haljine

Crnogorski voditelj Božo Dobriša nastavlja da iznosi šokantne tvrdnje o gej aferi u koju je navodno umiješan i jedan poznati pjevač. Nedavno je iznio skandalozne tvrdnje o oženjenim pjevačima koji su navodno u vezama sa muškarcima.

"U pitanju je jedan od najpopularnijih pjevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama ljetuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obilježavaju svako ljeto ovdje na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelijepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svijetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovdje u Crnoj Gori svi znaju da je on gej, i kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smijeha. To je javna tajna", tvrdi crnogorski voditelj Božo Dobriša, pa nastavlja:

Izvor: Instagram/bozodobrisa/printscreen

"Kad bi se saznalo za ovu aferu, to bi sigurno bio skandal kakav nije viđen na našoj estradi u poslednjih 20 godina. Taj pjevač nije lud, za njega se već decenijama šuška da je naklonjen istom polu, i on je vrlo svjestan da svi u njegovom bliskom okruženju znaju za njih, ali mu je najvažnije da njegova žena ništa ne sazna, i ne dobije nikakve dokaze o prevari. Žena je sa njegovim dečkom isto u super odnosima, kao i njegova djeca. Pravi haos. Najveći bizar je što ponekad i njegova žena i djeca zajedno s njim borave u istom hotelu", izneo je šok tvrdnje i optužbe.

"Zna se sigurno jedno tri godine da su njih dvojica u šemi, a saznalo se tako jer uvijek insistiraju da spavaju zajedno u istoj sobi. Mi novinari ovdje u Crnoj Gori generalno imamo poštovanje prema njemu, zato i ne otkrivamo imenom ko je u pitanju. Plašim se da je samo pitanje dana kad će neko javno objaviti njegov identitet u medijima sa sve dokazima. Sumnjam da će to biti neko od radnika iz hotela, jer se sa njima nikad ne zna. Zaposleni kad se napiju, pričaju da će početi da ga ucjenjuju snimcima iz hotela", zaključuje Dobriša.

