Otvoreno pismo brata poginulog Benjamina Spahovića izazvalo buru: Prozvao jednu osobu, pa uputio prijetnju

Nakon tragičnog gubitka rijaliti učesnika Benjamina Spahovića, na društvenim mrežama oglasio se njegov brat, MMA borac Tomislav Spahović.

Izvor: Instagram printscreen / tomo_thebeast_spahovic.mma

Benjamin Spahović preminuo je 29. maja nakon što je nekoliko dana proveo na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Bio je u izuzetno teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se u Sarajevu, kada je kao motociklista učestvovao u sudaru s drugim vozilom.

Nakon gubitka, na društvenim mrežama oglasio se njegov brat, MMA borac Tomislav Spahović.

Benjamin Spahović i brat

Izvor: Instagram printscreen / bspahovic

"Imam potrebu javno da se oglasim u ime svoje majke prvenstveno i svih nas, jer ona nije u stanju da govori trenutno... Dakle, mog brata više nema. Alah sebi najbolje uzima, da mu Alah lijepi Dženet podari. Stradao je u saobraćajnoj nesreći u kojoj nije kriv, koju nije izazvao, već se vozač passata okretao na dvije pune linije polukružno, gdje nikako nije ispravno i po zakonu. Oduzeo mu je pravo prvenstva i Benjo je bez kočenja udario u isti, jer nije imao vremena da koči, obzirom da je vozač passata direktno namotao u njegovu stranu i nije bilo moguće eskivirati, pa je zbog toga i stradao. Svakako da to nije želio, niti on, niti bilo ko kome se desi. To se svakome može dogoditi, ne daj Bože nikome.. Ali nije to stvar. Već mediji nikad nisu objavili ime vozača. Ne znam ni ko je dotični što je skrivio nesreću. Mediji, portali, policija - nikad o tome nisu pisali. A da je kojim slučajem obrnuta situacija, razapeli bi svi portali Benju! Odmah bi bio uhapšen i tako dalje... Zakon treba da bude isti za sve! Benjo kroz crveno kad bi prošao, pisalo bi se i kažnjavalo, kao što jeste, i neka je - nemam protiv ništa. Svak nek' odgovara za svoja djela i nedjela - prvi ja, pa i svi drugi! Ali želim istaći da nikad nije spomenuto ime i prezime osobe koja je skrivila nesreću, a da je obrnuta situacija, opet kažem, ne bi se od medija moglo živjeti! Ja da nekome šamar lupim, odmah bi me uhapsili, pisali, razapeli... i kad bih to napravio, napravio bih jer bi druga strana to izazvala. Jer ja prvi nikad nisam dirao nikog, niti ću - ali ću se braniti od svakoga i, ako treba, odgovarati za isto! Mislim da sam bio jasan! Hvala svima na podršci. Velik je broj poruka, ne stignem svakom odgovoriti. Hvala svima od srca... Zakon za sve neka je isti! Prvo za mene, pa onda za sve druge kad nešto skrivim!" napisao je Spahović.

Tomislav se nakon toga ponovo oglasio, te izrazio ogorčenje što osumnjičeni vozač nije uhapšen i nalazi se na slobodi

"Upravo sam dobio informaciju da čovjek, koji je skrivio saobraćajnu nesreću, nije uhapšen! Na slobodi je čovjek koji je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradala osoba, Benjamin, koja je moj brat... Pa se pitam, mediji, Tužilaštvo, MUP KS i ostali, da sam ja isto napravio, dal bi bio odmah uhapšen i u pritvoru? Bio bih, naravno, i neka bi, svako nek odgovara za ono za što je kriv! Da je Benjo napravio isto, odmah bi bio uhapšen i u pritvoru, kao što je i bio kad je napravio udes prije par godina i dobio kaznu i istu odslužio... Jel zakon treba da bude isti za sve ili Spahovići imaju poseban tretman? Ovako javno da kažem, hoćete li uhapsiti mene kad napravim 'teške tjelesne povrede' istom koji je skrivio nesreću, jer niste uradili posao zakonski. Pa se isti nije udostojio ljudski ni da se javi, izrazi saučešće, kaže par riječi itd. itd.? MUP KS? Tužilaštvo KS? Šta je, reci? Spahovići da naprave bilo šta, odmah hapsite, dižete frku, mediji pišu sve i svašta itd. itd... Benjo napravio udes, nije bio smrtni ishod, pa je odmah uhapšen, odmah pritvor, odmah kazna! Neka je tako, al neka bude za svakoga, prvo za mene, pa sve druge!" napisao je Spahović na Fejsbuku.

