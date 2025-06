Ben spremio Džej Lo najgore poniženje: Insajderi otkrili odvratne detalje plana, prvo digao ruku na nju, sad ovo!

Bivša rukometašica jedno vreme je radila u svojoj perkari, međutim, biznis je morala da napusti zbog privatnih problema

Dženifer Lopez suočava se s talasom javnog poniženja nakon što su se pojavili šokantni navodi da je Ben Aflek navodno spreman da potroši milione kako bi je potpuno uklonio iz svog života – i to na simboličan i javan način.

Izvori bliski paru tvrde da Aflek preduzima odlučne korake kako bi se distancirao od Džej Lo – emotivno, finansijski, pa čak i pravno.

On navodno želi da "preseče i poslednju nit" koja ga povezuje sa bivšom suprugom Dženifer Lopez, i to prodajom zajedničke kuće. Nekadašnji par, koji je bio u vezi početkom 2000-ih, obnovio je romansu 2021. godine i venčao se već naredne. Ipak, posle dve godine braka, usledio je još jedan raskid, a njihov razvod je finalizovan početkom 2024. godine. Sada, kako navode izvori, Aflek je spreman da pretrpi milionski gubitak samo da bi definitivno prekinuo sve veze s Lopez.

Glumac je spreman da proda kuću ispod cene, samo da završi priču s Džej Lo. Prema novim navodima, glumac želi što pre da završi sa vilom u Berverli Hilsu, koju je kupio zajedno sa Dženifer dok su još bili u braku. Vila je stavljena na prodaju prošle godine, ubrzo nakon njihovog razlaza, ali i pored toga, još uvek nije našla kupca.

Cena kuće je u međuvremenu snižena za čak osam miliona dolara — što je manje od onoga što su prvobitno platili. Ipak, kako kaže izvor, to Benu nije važno: "On samo želi da se kuća proda. To je poslednja stvar koja ih još uvek povezuje", objasnio je insajder.

Takođe se navodi da je Aflek svestan da će Dženifer, bez obzira na razvod, na neki način zauvek biti deo njegovog života — pre svega zbog njihove dece, koja su, kako se navodi, ostala bliska. Dženifer ima blizance Maksa i Eme iz braka sa Markom Entonijem, dok Ben ima troje dece — Vajolet, Serafinu i Semjuela sa bivšom suprugom Dženifer Garner.

"Za Bena i Dženifer, ta kuća je poslednji simbol njihovog braka", rekao je izvor, dodavši da glumac sada samo želi da to poglavlje bude zatvoreno — čak i ako to znači da će finansijski izgubiti mnogo.

Međutim, to nije sve. Glumac navodno razmatra i vraćanje značajnih poklona i izmene testamenta, sve sa ciljem da se u potpunosti razgraniči od svega što je vezano za Lopez.

Ova dešavanja dolaze u trenutku kada se par nalazi pod pojačanom pažnjom javnosti, nakon otkazane turneje Dženifer Lopez i njenih sve učestalijih samostalnih javnih pojavljivanja, koja nagoveštavaju koliko joj ceo raskid emotivno teško pada.

Ipak, čini se da to ne dotiče Bena koji je nastavio daleko lakše dalje nakon razvoda. Podsetimo, problemi su navodno i nastali jer glumac nije podnosio pažnju koju je Lopezova stalno zahtevala. Praktično ga je "vukla" na sve događaje, a Aflek je u više navrata uslikan veoma neraspoložen, ulazio je u konfilkt sa paparacima. Iako je molio latino divu da "smanji doživljaj", ona je nastavljala po starom, a kap koja je prelila čašu bila je njeno objavljivanje njegovih ljubavnih pisama koje joj je slao tokom svih ovih godina.

Nakon toga, stvari kao da su išle nizbrdo, a brojni snimci na kojima se vidi da je Aflek veoma neprijatan prema supruzi, te da je čak u jednom trenutku i digao ruke besno u radnji, nimalo mu nisu išli u prilog.

Iako su ispva mnogi bili na njegovoj strani, stvari su se vremenom promenile, te su glumca mnogi podsećali da "zna s kim je ušao u brak".