Viktorija Bekam "otresla" Jelenu Đoković na pitanje o djeci: Servirala joj hladan tuš i jasno je zašto je se i sin stidi

Jelena Đoković svojevremeno je ispričala šta se događalo na večeri kod Bekamovih, a ono što su joj rekli na neki način joj je otvorilo oči.

Izvor: RTS / Printscreen, YouTube/Vogue France/Printscreen

Situacija u kući Bekamovih i dalje se ne smiruje nakon skandala za Dejvidov 50. rođendan kada se njegov sin Bruklin i supruga Nikola Pelc nisu pojavili na proslavi. U međuvremenu su se pojavile različite informacije koje nisu išle u korist prije svega Viktoriji, koja je u svakoj varijanti priče bila glavni krivac.

Navodno je problem to što na sve načine pokušava da nametne sinovima stavove, i miješa se u njihove živote do te mjere, da ne može da podnese da ne bude glavna zvijezda, čak i kada je, primjere radi, vjenčanje jednog od njih.

Navodno Bruklin i Nikola ne mogu da oproste Viktoriji što je preuzela prvi ples na njihovom vjenčanju 2022.

"Mark Entoni, koji je prijatelj porodice Bekam, ponudio je da nastupi na vjenčanju kao poklon", objašnjava izvor.

"Prije nego što je pjesma počela, Mark Entoni je pozvao Bruklina na pozornicu i rekao: "Najljepša žena večeras, izvoli… Viktorija Bekam!'"

Izvor tvrdi da je mlada tada navodno "osjećala da joj je Viktorija uništila vjenčanje i nije mogla da shvati zašto."

Drugi izvor dodaje da je cijela prostorija ostala u potpunom šoku kada je Entoni izgovorio Viktorijino ime umjesto Nikolino, nakon čega je nastupila potpuna tišina. "Bio je to trenutak koji je svima doslovno zaledio osmijehe", kaže drugi izvor.

Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham

Navodno je još veće iznenađenje uslijedilo kad je Viktorija zaplesala sentiš sa svojim sinom.

"Bilo je to potpuno neprimjereno", kaže izvor, dodajući kako je nakon toga "Nikola istrčala iz prostorije plačući".

Neprimjereni potezi Viktorije su se samo ređali narednih godina, te je Bruklin u fazi da se gotovo stidi svoje majke. Iako je voli, bira ipak svoju suprugu i zaštitnički je nastrojen prema njoj.

Kada se uzme u obzir čitava situacija, mnogi su zamjerili Viktoriji što često dijeli roditeljske savjete šakom i kapom, zapravo, u jednom trenutku ju je čak i naša Jelena Đoković kontaktirala kako bi dobila smjernice o nošenju sa medijskim pritiskom.

Naime, supruga Novaka Đokovića u više navrata otvoreno je govorila o izazovima roditeljstva pod reflektorima javnosti i stresu koji osjeća zbog konstantnog prisustva paparaca koji prate njihovu djecu. Potražila je savjet od slavnog para Bekam, ali je njihov odgovor – iako vjerovatno dobronamjeran – na Jelenu ostavio utisak hladnoće i distance.

"Tragam za odgovorom, nemam koga da pitam u našem okruženju nema neko slično iskustvo. Igrom prilika, prije možda je to bilo šest godina, smo bili na večeri sa Dejvidom i Viktorijom Bekom i ja sam došla sa pitanjem: 'Kako vi podnosite ovu slavu i taj život? Imate četvoro djece'", pitala je Jelena Viktoriju.

Kako je objasnila, tada je bila veoma anksiozna, sa potrebom da ih zaštiti od pažnje javnosti.

"Dejvid i Viktorija su to samo prihvatili, rekli su: 'Pa dobro, moraš da uzmeš to kao realnost'", nastavila je Jelena i dodala, "neki ljudi se prilagode tome. Primijetila sam da su i oni prošli kroz te anksiozne momente, dakle mislim da je prirodno za svakog roditelja, bez obzira na to da li je njegov tata poznata ličnost ili ne. Roditelji žele da zaštite dijete od bilo čega i neke stvari možemo da spriječimo, a neke, nažalost, ne možemo."

Izvor: Getty-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"I ja sam u svakodnevnom prihvatanju situacija koje su mi nametnute ovom ulogom. Neke mnogo teže prihvatam nego druge i često se osjećam kao da sam izdala svoju djecu time što sam ih izložila brojnim ljudima koji slikaju, koji ih procjenjuju. Kod nas ni rođendani ni slave ni krštenja ni ništa ne može da prođe bez nekoga ko to snima", zaključila je Jelena na kraju.

Kada je riječ o Viktorji, mnogi su njen odgovor shvatili kao previše hladan, te su poručili da "nije ni čudo što joj se dešava sve to kada se postavila kao da je ne zanima ništa drugo".