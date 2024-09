"Čula sam da Sale nije dobro, ponudila sam pomoć Suzani": Snimanje Granda bez Popovića, oglasila se Karleuša

Danas je počelo snimanje nove sezone muzičkog takmičenja Zvezde Granda

Izvor: Instagram/screenshot/karleusastar/TV Pink/screenshot

Danas je počelo snimanje nove sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje je okupilo pjevače i pjevačice iz žirija, ali na kojem se nije pojavio Saša Popović.

Tom prilikom se Đorđe David obratio okupljenim medijima, pa se osvrnuo i na spekulacije o zdravstvenom stanju Saše Popovića.

"Saletovo zdravstveno stanje je trenutno takvo da se on neće pojaviti danas, ali očekujemo da će vrlo brzo da dođe. On je cijelu sezonu pripremio maestralno, sve audicije odradio, spakovao je sve emisije, tako da očekujem da se, kakvu mi informaciju imamo, vrlo brzo pojavi", rekao je David, nakon čega je Jelena Karleuša, koja je bila dio Zvezda Granda do pre koju godinu, oglasila na Kurir televiziji.

"Čula sam da Sale nije nešto dobro. Suzani sam poslala poruku da može da računa na moju podršku i pomoć u svakom momentu, bez obzira što sam morala na razne načine da zaustavljam njegove napade po raznim emisijama. Ja moram da budem neko ko oprašta, jer nema ko se o mene nije ogriješio i ko se zbog toga nije pokajao, jer ja uglavnom nikada nikome nisam ništa loše učinila. Kada je riječ o Saši Popoviću, ja ću pamtiti samo ono dobro što je on učinio za mene", rekla je Jelena Karleuša.