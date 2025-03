Darko Lazić preplakao svoju svadbu: Zbog jedne stvari ga je izjedala krivica, sjetio se očevih riječi

Iako su organizovali svadbu za pamćenje, Darko Lazić ne krije da mu je u tim trenucima otac neizmjerno falio.

Katarina i Darko Lazić razmijenili su bračne zavjete krajem avgusta 2023. godine, a kruna njihove velike ljubavi je ćerka Srna.

Iako su organizovali svadbu za pamćenje, Darko Lazić ne krije da mu je u tim trenucima otac neizmjerno falio. Milan je, prema pjevačevim riječima, obožavao Kaću.

"On je nju mnogo volio. Kada smo Kaća i ja raskinuli tata ju je zvao. Stalno mi je govorio: ''Što si onu propustio? Ona ti je bila prava, konju jedan'. Žao mi je što nije doživio moju svadbu, jer je živio za taj dan. Mnogo mi je falio na svadbi, tada kap alkohola nisam popio. Toliko su me savladale emocije da sam svoju svadbu preplakao", otkriva Darko i dodaje da mu je neizmjerno žao što se njegov otac podvrgao operaciji, a nije morao.

"Jako mi je žao što se to tako izdešavalo, a nije moralo. Nije morao da ide na tu operaciju. Donekle sam sebe krivio jer je vidio od mene, pa me je sve to grizlo. Tjerao sam ga da to ne radi, mi smo se svađali oko toga. Govorio sam mu da je imao moždani udar, da ima zdravstvene probleme, na kraju mi je prebacio kako ne želim da mu pomognem, nisam više mogao da se izborim sa njim. I eto..."

Podsjećamo, Milan Lazić podvrgao se hirurškom zahvatu smanjivanja želuca, a tokom operacija došlo je do komplikacija. Otac Darka Lazića bio je u komi, a onda je njegovo srce stalo.

