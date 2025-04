Melina Džinović uživa na lux destinaciji sa novim prezimenom: Više nije Džinović, promijenila je nova ljubav

Poznata dizajnerka sklonila se iz Srbije nakon razvoda, a većinu vremena provodi na Azurnoj obali

Strasti između Harisa i Meline Džinović su se konačno malo smirile, a dizajnerka je nakon kraha odnosa odlučila da se skloni iz Srbije na Azurnu obalu i da tamo nastavi život i karijeru.

Ćerka Đina često putuje kod majke gdje zajedno provode vrijeme, a Melina se nakon skandala vratila u Beograd tek prije nekoliko mjeseci kada su je i paparaci uslikali ispred lux prijestoničkih restorana.

Ipak, nakon kratkotrajne posjete vratila se na Azurnu obalu, gdje je, kako pišu domaći mediji, uplovila u odnos sa nepoznatim biznismenom.

"Svima je jasno da je brak Melina i Harisa odavno izgubio sjaj i da je bilo pitanje dana kada će se razvesti. Iako je njihov odnos počeo da se hladi mnogo prije nego je ona napustila porodičnu vilu, uspjela je da sakrije da je pravi razlog zbog kog je stavila tačku na taj brak muškarac kog je upoznala protekle godine i sa njim uplovila u romansu - istakao je ranije izvor za "Alo", a ovdje se nije zaustavio.

"Njen novi emotivni partner važi za jednog od najpoželjnijeg muškarca na javnoj sceni. Svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno, a on je obasipa skupocjenim poklonima i pažnjom, pa se osjeća kao zaljubljena tinejdžerka. S obzirom na to da je njemu posao primaran i da želi da slika koja postoji o njemu bude neisprljana, dogovorili su se da kriju da su zajedno dok god mogu. Njihovi bliski prijatelji oduševljeni su tom vezom, i često se šale da ona konačno ima partnera koji ide uz nju - dodao je isti izvor, uz tvrdnje da se Melina i on viđaju u njegovom luksuznom stanu.

Skinula prezime

Inače, ona je odmah nakon razvoda "skinula" prezime, te, nakon gotovo dvije decenije više nije Džinović, već je vratila svoje devojačko - Galić.

Kako je dizajnersku karijeru otpočela pod prezimenom Džinović, mnogi su se pitali da li će se razvod odraziti na njen posao, no, srećom, do toga nije došlo.

