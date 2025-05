Pevačica prošla pakao nakon razdova, bivši joj pretio: Dva puta se razvodila od košarkaša, nije želeo na terapije

Pevačica Katarina Sotirović imala je turbulentan brak o čemu je javno pričala.

Izvor: Instagram / sotirovicka

Pevačica Katarina Sotirović, koju je publika zavolela kao članicu popularnog "Koktel benda", iza sebe ima teško emotivno iskustvo o kojem je retko govorila – razvod od bivšeg supruga, nekadašnjeg košarkaša Aleksandra Rašića, s kojim je bila u braku 14 godina.

Iako se u jeku muzičke karijere povukla iz javnosti kako bi se posvetila porodici, Katarina je kasnije otvoreno progovorila o izazovima koje je prolazila u privatnom životu. U emisiji "Ordinacija" priznala je da su se ona i suprug čak dva puta razvodili, pokušavajući da sačuvaju brak. Dok je ona potražila pomoć terapeuta i bila spremna da radi na odnosu, njen tadašnji partner nije želeo da se uključi u taj proces.

Izvor: Instagram/screenshot

Nakon neuspelih pokušaja da spasu brak, usledio je konačan razlaz, ali i dodatni emotivni udarac – sukob zbog treće osobe. Iako joj je sve to teško palo, Katarina je hrabro progovorila o svemu, pokazujući da iza osmeha često stoje duboke životne borbe.

- Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek posle kada su se glave ohladile shvatili smo koliko smo različiti. Tek kada je krenuo pravi život da se ne slažemo. On je igrao košarku i nikada nije bio tu, to nije bilo pravo stanje stvari - rekla je ona.

- Sale nikada nije hteo da ide na terapije, ja sam išla sama sigurno godinu dana. Išla sam jer sam došla do momenta da li je moja želja da se razvedem realna. Da li je ispravno to što osećam. Pre toga ja nisam bila u braku, nisam imala to kao iskustvo.

Ja nisam tamo sedela i ogovarala njega. Samo je bilo razvedi se. Pomogla mi je da shvatim da se ništa loše neće desiti kada se razvedem - zaključila je pevačica na kraju.

(Blic.rs/Mondo)