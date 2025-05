Smrt menadžera i ucjena jednog od glumaca: Dragana Mirković otkrila tajne sa snimanja filma "Slatko od snova"

Dragana Mirković je priznala da ju je smrt menadžera Rake Đokića tokom snimanja filma "Slatko od snova" potpuno dotukla.

Izvor: YouTube/screenshot/Domaći filmovi i serije

Pjevačica Dragana Mirković je 1994. godine snimila film "Slatko od snova", u kojem je igrala djevojku Deni, zaposlenu u "Mekdonaldsu", koja sanja o velikoj muzičkoj karijeri. Njeni snovi dobijaju magičnu dimenziju kada počne da je posjećuje duh Elvisa Prislija!

Jednom prilikom se ona osvrnula na taj period, koji je za nju, kako je i sama rekla, bio jedan od najtežih u životu.

"Pokojni Raka Đokić, on je to radio, njegova želja je bila da snimam film. Međutim, on je bukvalno na pola snimanja preminuo, bukvalno za tri dana se sve to dogodilo. Bila sam u najtežoj situaciji u životu", pričala je Dragana i otkrila da joj se tada život u trenutku promijenio.

"On je meni sve bio i odjednom, preko noći, ja sam ostala bez njega. Snimanje filma u toku, ostalo je mnogo neplaćenih stvari, jer je to sasvim normalno, snimali smo, čovjek je imao planove šta, kako da uradi i odjednom ga nema. Znala sam kolika je njegova želja bila da snimim taj film. Sebi sam rekla: "Dragana, ti to moraš!" To je jedan užasno težak period i emotivno težak. Psihički sam bila rastrojena jako, a fizički isto".

Dragana Mirković je potom otkrila da su pojedini saradnici iskoristili tešku situaciju u kojoj se našla kako bi joj dodatno naudili i nanijeli joj bol.

"Imala sam i jedno ružno iskustvo. Jedna osoba koja je glumila u filmu - posle Rakine smrti tražila mi je dupli honorar! Sačekao je situaciju, znao je da me ima u rukama, jer je pola filma snimljeno, ne isplati mi se da ponovo snimam scene sa nekim drugim. Prosto sam morala da pristanem na tu ucjenu i duplo sam platila. Da li mi vjerujete da ponekad izbjegavam da pogledam svoj film, jer me tako tužne uspomene i bolne uspomene vezuju za njega", iskrena je bila ona u emisiji "Premijera".

(Informer, MONDO)