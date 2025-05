10 godina traje suđenje: Pjevačica više neće da ćuti, podnijela tužbu protiv televizije zbog 100.000 eura

Mirna Radulović je pobijedila u muzičkom takmičenju, a nagradu nikada nije dobila

Pjevačica Mirna Radulović odnijela je pobjedu u muzičkom takmičenju "Prvi glas Srbije", koje je emitovano 2013. godine.

Pobjedom u takmičenju je osvojila snimanje albuma u vrijednosti od 100.000 eura, ali tvrdi da nikad nije dobila ono što je u ugovoru i obećano. Povrijeđena potezom produkcije se povukla iz medija i tužila televiziju sa kojom se već 10 godina sudi.

Poslednji put se o njoj pisalo kada je predstavljala Srbiju na Evroviziji sa koleginicama iz takmičenja Sarom Jovanović i Nevenom Božović.

Moje 3 na Pesmi Evrovizije 2013

"Predstavljati Srbiju na tako velikoj sceni Evrovizije je bio moj životni san. Još od malih nogu sam maštala da ću jednog dana biti tamo, i presrećna sam što mi se ukazala prilika da to i ostvarim. Uvijek bih se vratila na scenu Evrovizije, ali sledeći put sa mojim odabirom pjesme i javnog nastupa", rekla je Mirna za Espreso i otkrila zašto se posle Evrovizije totalno povukla.

"Nakon pobjede i kratke turneje sam se povukla jer sam čekala da dobijem svoju nagradu za prvo mjesto koje sam osvojila i album koji su mi obećavali, jer nisam imala sredstava tada da ulažem u svoju karijeru. Poštovala sam sve stavke ugovora u nadi da će i oni mene ispoštovati. Sticaj okolnosti je bio takav da se suđenje odužilo i da do dan danas nisam dobila nagradu od njih", rekla je pevačica za Espreso pa dodala:

"Odlučila sam da više ne čekam pravdu već da pokušam sama da se borim kako mogu i da ulažem u svoju karijeru. Tužbu sam podnijela par godina nakon pobjede kada sam shvatila da me neće ispoštovati i obezbijediti mi snimanje albuma. Suđenje još uvijek nije završeno pa ne bih da iznosim detalje slučaja. Ne mislim da sam bila iskorišćena, ali ostećena jesam u svakom slučaju. Prolazile su godine čekajući nagradu, a ja sam gubila dragocjeno vrijeme. Tišina je najviše bila posledica svega što se dogodilo, a dijelom i jeste bila moja greška jer sam vjerovala da ću dobiti ono sto sam osvojila, umjesto da sam krenula ranije da se borim za sebe", izjavila je Mirna pa otkrila da li bi danas potpisala isti ugovor:

"I danas bih potpisala isti ugovor jer mi je nastavak takmičenja zavisio od potpisivanja ugovora. Tada sam ga bez razmičljanja potpisala, jer sam vjerovala u to da mogu ostvariti uspjeh u takmičenju, a i vjerovala sam da će pobjednik dobiti nagradu. Mislim da se sve dešava sa razlogom i ne žalim ni za čim. Kada pogledam unazad, pobjeda mi je donijela dosta toga i ponosna sam na sebe i na uspjehe koje sam postigla. Ne gledam na to kao gubitak jer se trudim da iz svega izvučem samo pozitivno. To je bio put koji je meni očigledno bio negde zapisan".

