Dok se Didi preznojava u sudnici, 50 Cent se ludo zabavlja

50 Cent je dočekao svojih pet minuta, te je jako inspirisan situacijom svog krvnog neprijatelja Paf Didija i ne prestaje da zbija šale na njegov račun.

50 Cent, u svom prepoznatljivom stilu, ne prestaje da "troluje". Dok se Didi suočava sa ozbiljnim optužbama, uključujući se*sualnu trgovinu i reketiranje, 50 Cent se na društvenim mrežama otvoreno podsmijeva cijeloj situaciji.

Ranije je podijelio AI-generisanu sliku na kojoj je prikazan kao svaki član porote na Didijevom suđenju, uz opis: "Nisam siguran da li je ovo pošteno, ali ne brini, budi srećan!"

Od tada se šale samo nastavljaju - 50 objavljuje AI-generisane snimke Didija sa bebi uljem u zatvoru, kako vozi motor sa pokojnim Džefrijem Epstinom, kao i fotografiju iz Didijevog godišnjaka ispod koje je napisao: "najvjerovatnije da će biti uhvaćen sa 784 di*doa i galonima lubrikanta."

"Ovo je kao film"

Nakon što je otkriveno da je Eš Armand, bivša zvijezda serije "Gigolos", bio jedan od se*sualnih radnika koji su učestvovali u takozvanim "freak-off" zabavama sa Didijem i Kesi Venturom, 50 Cent je ponovo skrenuo pažnju na Armandov slučaj ubistva.

Bivša rijaliti zvijezda osuđena je za ubistvo iz nehata zbog smrti svoje djevojke Herlin Dulai 2020. godine. U ponedjeljak se 50 ponovo oglasio na Instagramu porukom: "Ovo je kao film, jedan od se*sualnih radnika je ubio nekoga."

"Gdje da tražim 20 dolara?"

Armand, pravim imenom Akšaja Kubiak, bio je pod uticajem narkotika kada je nasmrt pretukao Dulai. Osuđen je na zatvorsku kaznu od 8 do 20 godina. Slučaj je ponovo privukao pažnju javnosti nakon emitovanja dokumentarca koji detaljno opisuje događaje i njegovu navodnu povezanost sa Didijevim slučajem.

Šale su se nastavile i tokom noći, kada je 50 objavio lažnu fotografiju sebe u majici s natpisom "Free Diddy" ("Oslobodite Didija"), nakon što je ranije sugerisao da se obožavaocima plaća 20 dolara da ih nose ispred suda. "Ok, gdje da pošaljem svoj račun za tih 20 dolara? Ljudi, dogovor je dogovor. Ako treba, mogu biti tamo sutra od 3 do 4, ok!" napisao je u opisu objave.

Planira da snimi i dokumentarac o Didiju

Neprijateljstvo između 50 Centa i Didija traje već više od decenije. 50 je Kombsa optuživao za umiješanost u ubistvo Notoriousa B.I.G.-a 1997. godine, kritikovao njegove poslovne poteze, kao i navodnu vezu sa Dafni Džoj, majkom njegovog najmlađeg sina, koja se takođe pominje u jednoj od tužbi protiv Didija.

Iako je Kombs javno umanjivao značaj sukoba i negirao sve optužbe, 50 Cent nastavlja da ga troluje - naročito nakon Dijevog hapšenja u septembru 2024. godine. U intervjuu za PEOPLE u oktobru, 50 je branio svoje ponašanje:

"Znam da izgleda kao da radim neke sulude stvari, ali zapravo ne. Samo govorim isto što govorim već 10 godina."

Pored svojih objava na mrežama, 50 Cent je najavio da planira da snimi dokumentarni film o Didiju i svim kontroverzama koje ga prate, što dodatno podiže tenzije između dvojice muzičkih mogula.

"Riječ je o složenoj priči koja se proteže decenijama, a ne samo o naslovima i kratkim isječcima koje smo dosad vidjeli", izjavili su 50 Cent i rediteljka Aleksandrija Stejplton u saopštenju za medije.

