Večeras je finale Evrovizije 2025: Borba 26 zemalja, ovo su pravila glasanja, stiže voditeljka koju čeka Evropa

Bliži se veliko finale Evrovizije 2025, a na kladionicama širom svijeta situacija je poprilično gusta.

Izvor: Youtube

Veliko finale Evrovizije 2025 održaće se večeras, a ukupno 26 zemalja nastupiće u borbi za prestižnu pobjedu na ovom muzičkom takmičenju.

Prema informacijama koje je objavila švajcarska radiotelevizija SRG SSR, redosljed nastupa utvrđen je putem žrijeba i dodatno je pažljivo planiran kako bi cijeli šou bio što zanimljiviji i dinamičniji za gledaoce.

Pravila glasanja

Što se tiče glasanja, pravila ostaju ista – ukupno 37 zemalja dodjeljuje po dva seta poena.

Izvor: Youtube

Prvo će biti objavljeni rezultati glasanja nacionalnih žirija, a potom slijedi uzbudljivo sabiranje glasova publike i otkrivanje konačnih rezultata.

Voditeljkama Hejzel Bruger i Sandri Studer pridružiće se i koleginica Mišel Hunciker.

Redoslled nastupa

1. Norveška | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luksemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonija | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Izrael | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Litvanija | Katarsis – Tavo Akys

6. Španija | Melody – ESA DIVA

7. Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Ujedinjeno Kraljevstvo | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austrija | JJ – Wasted Love

10. Island | VÆB – RÓA

11. Letonija | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Holandija | Claude – C’est La Vie

13. Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italija | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Nemačka | Abor & Tynna – Baller

17. Grčka | Klavdia – Asteromáta

18. Jermenija | PARG – SURVIVOR

19. Švajcarska | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugalija | NAPA – Deslocado

22. Danska | Sissal – Hallucination

23. Švedska | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francuska | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albanija | Shkodra Elektronike – Zjerm

Paprene cifre za učešće

Svaka zemlja plaća kotizaciju Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja za Srbiju iznosi između 100.000 i 150.000 eura. Zemlje iz "Velike petorke", poput Njemačke i Velike Britanije, izdvajaju i do 300.000 eura, jer su automatski kvalifikovane za finale.

Troškovi se kreću od 50.000 eura za skromnije nastupe, pa sve do 300.000 evra i više za raskošne produkcije. Švedska i Ukrajina često prednjače u ovim ulaganjima.