Leonardo Dikaprio uručiće počasnu Zlatnu palmu Robertu de Niru: Evo ko je još u trci za prestižnu nagradu

Filmski festival u Kanu 78. po redu, počinje danas i trajaće do 24. maja, a dobitnik počasne "Zlatne palme" za životno djelo je legendarni glumac Robert de Niro, a nagradu će mu uručiti njegov kolega Leonardo Dikaprio.

Dvije glumačke legende igrale su zajedno čak u šest filmova, a sada će se ponovo družiti na crvenom tepihu na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala, prenosi Figaro. Poslednji put kada su dvojica glumaca debitovala zajedno bilo je u filmu ''Killers of the Flower Moon'' reditelja Martina Skorsezea.

Ovo nije prvi put da će Leonardo Dikaprio uručiti nagradu Robertu de Niru. Sedmostruki Oskarovac prvi put je De Niru, 2020. godine, uručio priznanje američkog Udruženja glumaca za životno djelo.

Podsjetimo, ceremoniju otvaranja vodiće Loran Lafit, a na čelu žirija Kanskog festivala naći če se francuska glumica Žilijet Binoš, a uz nju će biti i Hale Beri, Pajal Kapadiju, Albu Rorvaher, Lejlu Slimani, Džeremija Stronga, Karlosa Rejgadasa, Djuda Hamadija i Honga Sangsua.

Ko će se sve predstaviti na Kanskom festivalu?

Svoj najnoviji film iz serijala "Nemoguća misija" predstaviće Tom Kruz, čiji je ovo treći dolazak, a ostao je upamćen još 2022. godine kada je na pomenutoj manifestaciji predstavio kultni film "Top Gan: Maverik".

Spajk Li, koji je 2021. godine bio predsjednik žirija, predstaviće se sa filmom "Highest 2 Lowest" u kojem glavnu ulogu tumači Denzel Vošington, a koji je radio po uzoru na Kurosavino djelo "Između neba i pakla". Film će biti prikazan van konkurencije, kao i komedija Itana Koena "Honey Don’t!", što je nastavak filma "Drive Away Dolls".

Ko je u trci za "Zlatnu palmu"?

Ovogodišnji Kanski festival dokaz je da polako dolazi do smjene generacija u filmskoj ekipi, ali neka kultna imena i dalje će biti tu. U trci za prestižnu nagradu "Zlatna palma" su braća Darden, dvostruki pobjednici iz Belgije, koji će se predstaviti sa filmom "Mlade majke". Takođe Sergej Loznica iz Ukrajine sa filmom "Dva tužioca", kao i Lin Remzi iz Škotske sa adaptacijom romana "Umri, ljubavi" u kom glavne uloge tumače Dženifer Lorens i Robert Patinson.

Po četvrti put za "Zlatnu palmu" boriće se i Ves Anderson sa filmom "The Phoenician Scheme" u kojem debituju Bil Marej, Džefri Rajt, Riz Ahmed i Mia Treplton. U trci je i Joakim Trir, koji ponovo sarađuje sa Renatom Reinsve u filmu "Sentimentalna vrijednost", ali i Keli Rajhert, američka kraljica indi filmova, predstavljajući film "The Mastermind" koja govori o pljački iz prošlog vijeka, a u kojoj glumi Džoš O'Konor koji se takođe pojavljuje i u filmu "The History of Sound".

Među konkurencijom našla se i Karla Simon iz Španije sa filmom "Romería" i Maša Šilinski iz Njemačke sa filmom "Sound of Falling". Ono što će ovogodišnji Kanski festival učiniti još zanimljivijim jeste da trećinu ukupnog broja takmičara predstavljaju rediteljke što je značajan iskorak ka rodnoj ravnopravnosti.

Najveći uspjeh među njima na dosadašnjim Kanskim festivalima ostvarila je Žulija Dukorno, čiji je film "Titane" osvojio "Zlatnu palmu", 2021. godine, a sada će debitovati sa filmom "Alfom" horor dramom čija je radnja smještena u eri epidemije side. Među mnogima pojaviće se i Ari Aster sa filmom "Eddington" u kom igraju Hoakin Finiks i Pedro Paskal.

"Un Certain Regard"

U sekciji koja je posvećena mladim autorima pod nazivom "Un Certain Regard" predstaviće se Kristen Stjuart sa filmom "Hronologija vode" čiju glavnu ulogu tumači Imodžen Puts, kao i njena koleginica Skarlet Johanson koja se prvi put okušala u rediteljskim vodama i kreirala "Eleanor The Great" sa Džun Skvib u glavnoj ulozi.

Neće izostati ni Haris Dikinson, koju svi pamte iz filma "Babygirl" a koja će se na ovoj prestižnoj filmskoj manifestaciji predstaviti i kao reditelj i glumica u filmu "Urchin". Prvi put ove godine u programu će biti predstavljeno i jedno nigerijsko ostvarenje "My Father’s Shadow".

Predviđa nominovane za Oskara

Prava ljepota Kanskog festivala jeste u njegovoj sposobnosti da "pronađe" dragulje koji su osvoje cio svijet. Pored toga što pruža prostor i avangardnim umetnicima da pokažu svoja manje komercijalna ostvarenja, prema navodima CNN-a, predstavlja glavni orijentir za "predviđanje" nominovanih za Oskara.

Podsjetimo, od pet poslednjih pobednika u Kanu, četiri su završila kao kandidati za Oskara za najbolji film. Prošle godine "Anatomija pada" i "Zona interesa" trijumfalni put započeli su u Kanu, baš kao i veliki pobjednik "Anora" Šona Bejkera, koji je osvojio i "Zlatnu palmu" i četiri Oskara.