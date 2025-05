Pričalo se da uzima 2000 € po pjesmi, a za Brenu nije htio da piše: Olivera otkrila istinu o Panonskom mornaru

Đorđe Balašević rođen je 11. maja 1953. godine u Novom Sadu, gdje je proveo cijeli svoj život. Za njim su ostale pjesme obojene nostalgijom, a mnogi se sa njima i dan danas poistovećuju.

"Moj ćale Jovan se zagledao u moju majku Veroniku Elviru Matildu Dolenec, napola Mađaricu, napola Hrvaticu", znao je da priča. Još u mladosti pokazivao je interesovanje za muziku i poeziju, ali formalno obrazovanje nije završio - napustio je studije geografije kako bi se posvetio muzici.

Karijeru je započeo 1977. godine kao član akustične grupe "Žetva", sa kojom je snimio hit "U razdeljak te ljubim". Ubrzo nakon toga, osnovao je sastav "Rani Mraz" zajedno sa Biljom Krstić i Borom Đorđevićem (koji je brzo napustio grupu).

Sa "Ranijem Mrazom" postigao je ogroman uspjeh pjesmom "Računajte na nas" (1978), koja je postala nezvanična himna tadašnje omladine Jugoslavije. Nakon još nekoliko hitova ("Priča o Vasi Ladačkom", "Panonski mornar"), grupa se raspala, a Balašević je nastavio solo karijeru.

Pisao i za narodnjake

Svojevremeno su svi brujali o glasinama da je Panonski mornar radio i za narodnjake, a u javnosti se pojavila tvrdnja da je Balašević navodno izjavio kako "za dve hiljade eura piše pjesme narodnjacima". Vijest je munjevito obišla region i izazvala pravi šok među njegovim vjernim fanovima, koji su takvu tvrdnju doživeli kao izdaju umjetničkih principa po kojima je Balašević bio poznat.

Ulje na vatru dolio je prije izvjesnog vremena i folker Milan Topalović Topalko koji je u jednom podkastu ispričao da su ga Olivera i Đorđe Balašević pozvali da dođe u njihov dom. Detaljno je opisao kako je došlo do njihovog upoznavanja, ali i otkrio da je pjesmu "Megdan" dobio baš od Panonskog mornara. Međutim, ubrzo se oglasila supruga pokojnog Balaševića, odlučna da stane u odbranu njegove časti i umjetničkog integriteta.

Jasno je poručila da takve izjave nemaju nikakve veze sa istinom, te da Đole nikada nije pisao pjesme za folk izvođače - čak ni za njihove dugogodišnje prijatelje, poput Miroslava Ilića i Lepe Brene. "To mu niko od njih nikada nije ni tražio", naglasila je Olivera, odbacujući glasine kao potpuno neosnovane.

"To nije tačno! Đorđe nikada nije napisao numeru za bilo kog pjevača narodne muzike, a naročito to ne bi uradio tako da se skriva iza nekog lažnog imena! On, kao što znate, mnogo pažnje posvećuje takvim detaljima, i tačno se zna za koga je pisao pjesme - za Kikija Lesendrića, Zdravka Čolića, Bilju Krstić... i sve one su potpisane. Uostalom, svako bi prepoznao u tim 'narodnjacima' njegovu jasno uočljivu poetiku. Naravno, ne mislim da je pisanje za narodnjake degradirajuće, naprotiv! Ima predivnih tekstova sa lijepom poetikom i korišćenjem metafora", rekla je tada Olivera Balašević za Telegraf, i dodala da Đole nije imao poziva da sarađuje sa folk pjevačima.

Najpoznatije izjave Đorđa Balaševića

Balaševićeva muzika bila je spoj šansone i popa, a pjesme su često imale narativan karakter, pričajući priče o običnim ljudima, ljubavi, nostalgiji i društvenim temama. Pjesme poput "Neki novi klinci", "Ne lomite mi bagrenje", "Slovenska", "Lepa protina kći" i mnoge druge postale su evergrin, a i dan danas se prepričavaju njegove najprepoznatljivije izjave.

Prisjetimo se nekih:

"Dame biraju. O, još kako… I uglavnom izaberu barabe."

"Ima tišina kojih se sjećam više nego najlepših riječi."

"Ljudi su kao školjke – moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser."

"Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži."

"Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kako treba, da znate čiji ste."

"Izmislili su milion načina da vrijeme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi."

"Jedno je kad čezneš za nekim ko je daleko, a sasvim drugo kad čezneš za nekim ko je kraj tebe."

"‘Zauvijek’ je, ipak, samo riječ.. Velike riječi obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog 'zauvijek' nije ostalo Bog zna šta."

"Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svijet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali."

"Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar, već sam živio život po svome, kao prosjak i kao car."

Panonski mornar Đorđe Balašević napustio nas je iznenada 19. februara 2021.godine, od komplikacija izazvanih upalom pluća povezanom s COVID-19. tri mjeseca prije svog 68. rođendana.

