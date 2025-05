"Pitao me je kada će tata doći po njega": Pjevačica o trenutku kada je sinu saopštila da mu je otac poginuo

Pjevačica Anči Dabetić o porodičnoj tragediji.

Pjevačica Andrijana Anči Dabetić progovorila je o jednoj porodičnoj tragediji, kada je otac njenog sina Marka nastradao u saobraćajnoj nesreći. Anči se i danas sjeća koliko joj je bilo teško da saopšti sinu da mu je otac nastradao.

"Dešava se da se ljudi razbole, dešavaju se saobraćajne nesreće, ljudi se razvode. Ti odjednom shvataš da imaš dijete koje nema ni tri godine, budeš nemoćan. Život se mijenja iz korena, sada si ti mama i tata. Trebalo je dosta vremena da meni to dođe do mozga, a onda kako ćeš djetetu objasniti i kako će on to da shvati. Kada se to desilo, nisam dala da ide u vrtić jedno vrijeme. Konsultovala sam se sa psihologom da ne bih napravila pogrešnu odluku, oni su rekli da dijete ide u vrtić i da bude sa djecom. To je sve bilo u redu do jednog dana kada sam otišla po njega u vrtić i kada me je pitao kada će tata da dođe po njega", ispričala je Anči i otkrila kako je sinu saopštila da je ostao bez oca:

"Tada nisam bila spremna za to pitnaje. Naravno da sam se konsutovala sa stručnim licima kako da kažem djetetu od tri godine šta se dogodilo. Djeci se uvijek priča istina, nema ono tata je na nebu, otišao je na put. Pustila sam da me ponovo pita i onda sam rekla da je tata vozio auto, da je bilo klizavo da se to dešava u saobraćaju i da ga više nema".

