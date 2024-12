Zorana Jovanović odustaje od snimanja nakon 15 godina, potpuno se slomila: "Zašto me toliko mrzite?"

Zorana je i dalje na meti brutalnih komentara nakon svojih izjava o bivšoj djevojci svog sadašnjeg momka

Izvor: Youtube/Printskrin

Influenserka i po mnogima prva blogerka u Srbiji Zorana Jovanović, na meti je brutalnih komentara zbog komentara o bivšoj djevojci svog sadašnjeg partnera.

Zorannah, kako inače voli da je oslovljavaju, kroz suze je priznala da planira da prestane da snima za Jutjub, upravo zbog svega što joj se trenutno dešava.

Jovanovićeva sa Elojem Rumom trenutno živi u Belgiji, ali uprkos tome, često je tema u Srbiji zbog svojih izjava i stavova.

"Toliko sam loše raspoložena i toliko sam plakala danas, jer iskreno ne razumijem čime sam ja zaslužila toliku količinu mržnje i negativne energije koju mi šaljete. Sa svim komentarima, porukama i pitanjima… Toliko sam tužna. Bavim se svojim životom i poslom. Niti sam u Srbiji, živim kako mi odgovara i opet ljudima nešto ne valja. Poražavajuće mi je to sve. Više mi se ne snima, jer koja je poenta ako svi mislite da se ja pravdam? Šta god da Iloj kaže, biće “uperila mu je pištolj u glavu da to kaže.” Ne znam ni da li ću nastaviti sa ovim vlogmasom. Ispraznili ste me mentalno, uopšte ne vidim svrhu da ja radim ili snimam bilo šta. Bukvalno ne smetam nikome i opet nikome ništa ne odgovara. Iloj mi je rekao da sam predramatična i da mu nije jasno zašto se nerviram. Nakon 15 godina mog vlogovanja, uspjeli ste potpuno da me razbijete", zaključila je Zorana kroz suze.

Izvrijeđala ženu sa kojom Eloj ima ćerku

Zoranah se jednom prilikom osvrnula na njegov odnos sa bivšom partnerkom sa kojom imaju ćerku Lalu, a njena izjava izazvala je buru u javnosti.

Iako se ogradila, stavovi Jovanovićeve mnogima se nisu dopali, kao i njen način izražavanja.

"Eloj nije pobjegao. Čovek je otišao da ostvari svoj dječački san, a ona nije htela da ide. Odlazila je i dolazila par puta na par nedelja, ali previše su joj falili roditelji. Neće da ide iz svog sela i šta on treba, majke ti? Da batali karijeru da bi išao s njom u holandsku selendru? Na kraju dana, ovo što ja pišem je jako površno, jer nije moje da je pričam i šta je ona uradila i zašto ta veza nije uspjela i sve po redu", napisala je Zorana, a potom su krenuli i komentari.

"Zorana je očigledno zaboravila činjenicu da i ona sjedi u belgijskom selu, al’ strah žene da bude ostavljena je veći od bilo čega, pa misli da je napad najbolja odbrana", glasio je jedan od komentara.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević