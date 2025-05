Poznati pjevač odrastao u nezamislivoj nemaštini, danas je zvijezda društvenih mreža: Bez roditelja, prljav i bos

Uprsko nedaćama, Lepi kaže da ga nisu zadirkivali u školi jer nije dao na sebe.

Izvor: Youtube/lepiofficial

Redžep Redžepović, poznatiji pod nadimkom Lepi, poslednjih dana privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Ovaj iznenadni povratak u žižu interesovanja bio je povod da se Redžepović pojavi u popularnom podkastu "Kod Lake", gdje je podijelio deo svoje životne priče.

Otvoreno je govorio o teškom djetinjstvu koje je proveo bez roditelja, odrastajući uz babu i dedu. Iskreno i emotivno se prisjetio tog perioda, otkrivši kako su ga okolnosti od malih nogu natjerale da sazri brže nego što je to uobičajeno.

"Moj otac je radio u Zagrebu, a moja majka je otišla kod njega da se porodi. Tako sam ja rođen u Zagrebu, na Črnomercu. Oni su se posle rastali, otac je nastavio da radi u Zagrebu, međutim, zbog tog rastanka počeo je mnogo da pije. Ja sam ostao kod dede i nane, nju sam zvao mama."

Stalno su ga šišali na ćelavo, a kako nisu imali sredstava, Lepi je djetinjstvo proveo u jednim crnim čizmama.

"To je bilo zimi, a inače sam stalno išao bos. U tim momentima, dok si dijete, ne shvataš da oni možda nemaju. Nosio sam pletene gaće, to je nana mogla da isplete i po neki džemper. Kapa sam imao dovoljno, non-stop sam nosio neke džempere, ali to je bili ili previše veliko ili previše malo, isprljano ili pocijepano, to je bilo od drugih.“

Kaže da ga nisu zadirkivali u školi jer nije dao na sebe.

"Nisu me zezala, ja sam bio ratoboran, ali su me izbjegavala. Moram da priznam, bio sam nekako prljav, to je bila velika avlija ja sam se igrao i tako…“, iskren je bio Lepi.