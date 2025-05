Oglasio se pisac koji je nedavno upucan blizu kuće: Ranjen u nogu, sad otkrio nove detalje incidenta

Juče je u medijima odjeknula vijest da je pisac Andrija Terzić ranjen u nogu.

Andrija Terzić je na svom Tik Tok nalogu podijelio uznemirujući video snimak u kom je izjavio da je neko pucao na njega, i tom prilikom je pokazao ranjenu nogu.

"To vam je kada p... pucaju samo po nogama. Ovde uđe, ovde izađe, to je to. Ali, nema veze, bolnica je moja. Čekaj, ideš na Tik-tok, hoćeš?" čuje se na snimku, koji je pisac snimio u užičkoj bolnici.

Andrija se sada ponovo oglasio na mrežama, i to ispred vrata Odjeljenja za suzbijanje opšteg kriminala.

Terzić je, prema pisanju medija ranjen prije dvije večeri oko 20 časova u Ulici Vuka Karadžića, u blizini njegove kuće, piše Informer. Šta se tačno dogodilo još nije poznato, a ni policija se još nije oglasila u ovom slučaju.

Inače, Andrija Terzić je Užičanima, kao i široj javnosti, poznat kao pisac savremene književnosti.

