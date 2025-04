Sud donio odluku u slučaju optužnice protiv Bobe Živojinovića: Brenin muž u problemu, evo šta slijedi

Advokat Bobe Živojinovića je ranije za domaće medije objasnio šta se dogodilo i kako je došlo do ovakvog epiloga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nedavno je podnijelo optužnicu protiv okrivljenih Slobodana Bobe Živojinovića (62) i N.R. (39) zbog krivičnog djela Prevara u saizvršilaštvu i protiv okrivljenog Aleksandra Papića (37) zbog krivičnog djela Prevara u pomaganju.

Kako sada saznaju domaći mediji, Treći osnovni sud vratio je na doradu optužnicu.

Podsjetimo, okrivljeni su opravdano sumnjivi da su u periodu od 08.03.2024. do 05.06.2024. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, okrivljeni S.Ž. i N.R., u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 115.000 eura, u dinarskoj protivrednosti iznos od 13.477.211,00 dinara doveli ovlašćenog predstavnika privrednog društva „Harvinter“ d.o.o., direktora oštećenog M.S., lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na štetu imovine privrednog društva „Harvinter“ d.o.o. nešto učini, u čemu im je, sa umišljajem pomogao okrivljeni A.P. i to davanjem savjeta i uputstava, kao i stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Za krivično djelo Prevara zaprećena je kazna zatvora od 2 do 10 godina i novčana kazna koja za krivična djela iz koristoljublja može iznositi i 10.000.000 dinara.

Saopštenje Trećeg javnog tužilaštva

"Povodom prevare u vezi sa kupoprodajom plovila – jahte marke “Pershing 54”, za koju je oštećeno pravno lice “Harvinter d.o.o.” podnijelo Trećem osnovom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu, javni tužilac je u istražnom postupku saslušao osumnjičene S.Ž. , N.R. i A.P. na okolnosti izvršenja krivičnog djela Prevara iz člana 208. stav 4. Krivičnog zakonika, ispitao svjedoka oštećenog M.S. (rođen 1982. godine), privremeno oduzeo telefone svih učesnika u postupku i naložio smještanje istih u depozit tužilaštva i donio naredbe za informatičko – telekomunikaciono vještačenje i za grafoskopsko vještačenje rukopisa", saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Advokat ranije iznio detalje slučaja

Advokat Bobe Živojinovića je ranije za domaće medije objasnio šta se dogodilo i kako je došlo do ovakvog epiloga.

"Boba ima dva broda, nakon čega je odlučio da ovaj manji proda. To je starije plovilo iz 1999. godine dugo nekih 15-16 metara. Stajalo je u marini u Herceg Novom, ali je registracija bila Hrvatska. Dotični N.R. je došao kod Živojinovića, kao kupac. Dogovorili su se oko cijene i sačinili ugovor jer je N.R. to plaćao na rate. Potpisao je i punomoćje da N.R. može da vozi brod. Kada je isplatio brod, trebalo je sačiniti ugovor koji je trebalo ovjeriti u Beogradu. Tu počinje taj dio manipulacije, Boba jednostrano potpisuje ugovor vjerujući da je N.R. predstavnik firme “Harinter” i da se papiri, iz nekih razloga, moraju ovjeriti u Crnoj Gori. Boba tada nije vidio nikoga od drugih ljudi iz te firme, vjerujući da je N.R. njihov predstavnik", objašvnjava Miša Petrovski i nastavlja:

"Na Živojinovićev račun leže 35.000 eura, koje je podigla njegova asistentkinja i predala Rankoviću, koji se u međuvremenu javio da ipak registracija broda mora da glasi na fizičko lice. Boba to potpisuje."

Izvor: Blic/ Mondo